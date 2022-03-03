تشيفرين يتوعد أندية دوري السوبر الأوروبي بالطرد من بطولات اليويفا

أكد ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”اليويفا“ أنه سيتم استبعاد الأندية التي ستعلن إعادة دوري السوبر الأوروبي من بطولة اليويفا.

وقالت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، قبل أيام، إن ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس سيعيدون إطلاق مشروع دوري السوبر الأوروبي، اليوم الخميس، مع وعد بإلغاء الاقتراح الأصلي لجعل بعض الأندية أعضاء دائمين.

الغارديان: أندية دوري السوبر الأوروبي ستعيد إطلاق البطولة خلال أيام https://t.co/5KI3AzGfw7 pic.twitter.com/U2ZL54snJo — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 25, 2022

وكان ألكسندر تشيفرين أحد الضيوف في منتدى ”كرة القدم والأعمال“ الذي نظمته صحيفة ”فاينانشيال تايمز“ في العاصمة البريطانية لندن، حيث قدم روايته لما حدث في كرة القدم في الأشهر الأخيرة، وتأثير الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال تشيفرين: ”تم التغلب على لحظة حرجة مع وباء كورونا، دون تواجد الجماهير، ثم ظهر دوري السوبر الأوروبي، لكن تبين أنه مشروع صغير، دون أفكار قانونية، ثم فكرة كأس العالم كل عامين والآن الوضع الرهيب الذي تعيشه أوكرانيا، هذه ليست كرة القدم، لكننا تمكنا من التكيف، نحن أقوياء جدا“ .

وأوضح تشيفرين أسباب القرارات التي تم اتخاذها بسبب بدء النزاع المسلح في أوكرانيا وقال: ”لا نعرف ما يحدث في الوقت الحالي لأن الوضع يتغير كل ساعة، طلب ​​العديد من المدربين ولاعبي كرة القدم المساعدة لمغادرة أوكرانيا، قدمنا المساعدة قدر الإمكان، قمنا بتحليل ما كان يحدث واتخذنا القرارات، عائلة كرة القدم متحدة وأظهرت ذلك مرة أخرى، لمساعدة العائلات، لكننا لا نعرف ما سيحدث، نأمل أن يتوقف الأمر في أقرب وقت ممكن، دعونا نأمل أن يعود السلام قريبًا، كرة القدم ليست مهمة في هذه الظروف“.

ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا يؤيد فكرة دوري نهائي من 4 أندية في دوري أبطال أوروبا https://t.co/6SNpLIDZER pic.twitter.com/DexWvhaR84 — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 29, 2021

وعن دوري السوبر الأوروبي قال رئيس اليويفا: ”الحديث عن دوري السوبر الأوروبي لا يتحدث عن كرة القدم، إنه ليس مشروع كرة قدم، لم يكن من المنطقي أن يظهر شيء كهذا في خضم الوباء، لا مزيد من دوري السوبر الأوروبي، أو المسابقات خارج قواعد كرة القدم“.

وتابع: ”لقد استخدموا الوباء والآن الحرب، الأندية لها الحرية في إنشاء بطولاتها الخاصة، لكن لا تتوقع التنافس في بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لقد سئمت من مشروع كرة القدم هذا“.

وأتم: ”يمكنهم أن يدفعوا لمن يريدون أن يقولوا إنه مشروع جيد، لكنه لا يزال فكرة لا معنى لها، اتصل بي أحد المديرين التنفيذيين الذين ابتكروا المشروع للاعتذار“.

التحقيق مع تشيفرين بعد اتهامه بالعصيان وازدراء القضاء https://t.co/8tmsvCDuBC pic.twitter.com/r1JpRgifcK — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 27, 2021

وأشار تشيفرين إلى أن التغييرات في دوري أبطال أوروبا لا تتعلق بدوري السوبر الأوروبي وقال: ”إنه شيء مختلف تمامًا، نواصل العمل مع رابطة الأندية الأوروبية لإيجاد حل لكل شيء، التقويم مليء بالمباريات و اللاعبون يعانون، الفرق تريد أن تلعب الكثير من المباريات“.

وعن اقتراح الفيفا دوري الأمم العالمي حال فشل مقترح إقامة كأس العالم كل عامين قال تشيفرين: ”أرى منطقيًا أن الاتحادات الكبرى تريد لعب المزيد من المباريات فيما بينها، دوري الأمم العالمي هو احتمال يتم مناقشته مع الفيفا، ليس فقط هل يمكن أن تُلعب داخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ولكن أيضًا مع اتحادات قارات أخرى، كأس ​​العالم كل عامين لا يريدها أحد“.