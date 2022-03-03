الصحف الرياضية: هالاند نعم.. وداع أبراموفيتش.. والموج الأصفر (صور)

شكل قرار الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش بيع تشيلسي بسبب تأثير غزو روسيا لأوكرانيا وتأهل فالنسيا لنهائي كأس ملك إسبانيا ونانت لنهائي كأس فرنسا وفوز يوفنتوس على فيورنتينا في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بتطورات مستقبل النرويجي إيرلينغ هالاند والفرنسي كيليان مبابي وتطورات صفقات برشلونة، فرانك كيسي وأندرياس كريستنسن وتجديد عقدي رونالد أراوخو وجافي، ومشاركة رافائيل نادال في بطولة برشلونة للتنس.

وفي ما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تأهل فالنسيا لنهائي كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على أتلتيك بلباو 1/0 في إياب نصف النهائي وكتبت: ”هدف ونهائي“.

كما تحدثت عن لقاء إياب نصف النهائي الثاني بين ريال بيتيس ورايو فاليكانو وكتبت: ”بيتيس ورايو من البطاقة الأخرى في النهائي“.

الصحيفة اهتمت بموقف ريال مدريد من تطورات مستقبل كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وكتبت: ”ريال مدريد هادئ بشأن مستقبل مبابي“.

سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة وكتبت عن تطورات تجديد عقدي أراوخو وجافي: ”التجديد: نعم“ وعن صفقة الدنماركي أندرياس كريستنسن: ”صفقة مع كريستنسن على بعد خطوة“.

الصحيفة تحدثت عن تأهل فالنسيا لنهائي كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على أتلتيك بلباو: ”فالنسيا أول طرفي نهائي كأس الملك“.

الصحيفة اهتمت بقرار الروسي رومان أبراموفيتش مالك تشيلسي وكتبت: ”أبراموفيتش يقرر بيع تشيلسي“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تسريع برشلونة وتيرة الظفر بصفقات الإيفواري فرانك كيسي والدنماركي كريستنسن وكتبت: ”سرعة“.

كما تحدثت عن قرار الروسي رومان أبراموفيتش بيع تشيلسي وكتبت: ”رومان أبراموفيتش يقرر بيع تشيلسي“.

الصحيفة اهتمت بتأهل فالنسيا لنهائي كأس ملك إسبانيا على حساب أتلتيك بلباو وكتبت: ”غويديس يضع فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا“.

كما اهتمت بتأكيد مشاركة رافائيل نادال في بطولة برشلونة للتنس وكتبت: ”نادال من أجل لقبه 12+1“.

أس

ركزت الصحيفة على تطورات رغبة ريال مدريد في ضم النرويجي إيرلينغ هالاند وكتبت: ”هالاند نعم لكن بالفعل“.

كما تحدثت عن تأهل فالنسيا لنهائي كأس ملك إسبانيا بعد فوزه على أتليتك بلباو في إياب نصف النهائي 1/0 وكتبت: ”نهائي غويديس“.

الصحيفة اهتمت بقرار الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش بيع تشيلسي وكتبت: ”وداع أبراموفيتش“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تأهل نانت لنهائي كأس فرنسا بعد فوزه في نصف النهائي على موناكو بضربات الترجيح وكتبت: ”الموج الأصفر“.

الصحيفة اهتمت بتصريحات البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان حول تجديد عقد كيليان مبابي وكتبت: ”ليوناردو: سنفعل كل شيء من أجل الحفاظ على مبابي“.

الصحف البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على قرار رومان أبراموفيتش بيع تشيلسي وكتبت: ”الحرب في أوكرانيا الأزرق والأصفر هما الألوان“ و“اشتر اشتر رومان أبراموفيتش“.

كما اهتمت الصحيفة بتأهل ليفربول وتشيلسي وساوثهامبتون لربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس خارج ملعبه على فيورنتينا 1/0 في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا وكتبت: ”يوفنتوس يتجاوز فيورنتينا 1/0 بهدف عكسي لفينوتي في الدقيقة 9+1″. و“بشكل متزايد أليغري“.

الصحيفة اهتمت بقرار رومان أبراموفيتش بيع تشيلسي وكتبت: ”أبراموفيتش يبيع تشيلسي“.

كما اهتمت بصراع لقب الدوري الإيطالي وكتبت: ”نابولي في طابور الفوز بلقب الدوري الإيطالي“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز يوفنتوس على فيورنتينا 1-0 في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا وكتبت: ”يوفنتوس فرح بنفسجي“.

الصحيفة اهتمت بسوق انتقالات قطبي ميلان وكتبت: ”بوتمان أو بريمير ميلان يشدد الخناق “ و“إنتر ميلان يهاجم سكاماك مع تورام“.

كما اهتمت الصحيفة بقرار الروسي رومان أبراموفيتش بيع تشيلسي بسبب أزمة غزو روسيا لأوكرانيا.