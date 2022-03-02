بكاء لورينتسو فينوتي بعد تسببه في هزيمة فيورنتينا أمام يوفنتوس بكأس إيطاليا (فيديو)

أحرز لورينتسو فينوتي هدفا بالخطأ في مرماه في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح يوفنتوس الفوز 1-صفر على مضيفه فيورنتينا في ذهاب قبل نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وسجل لورينزو فونيتي لاعب فيورنتينا هدف المباراة الوحيد لصالح يوفنتوس بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

والتقطت كاميرا المباراة اللاعب لورينزو فونيتي وهو يبكي بشدة بعد أن تسبب في خسارة فريقه الذي كان الطرف الأفضل طوال اللقاء.

وخطف يوفنتوس فوزا هاما في ذهاب الدور قبل النهائي من كأس إيطاليا لكرة القدم، بعد تغلبه على مضيفه فيورنتينا 1 – صفر، مساء الأربعاء، ليضع قدما في المباراة النهائية من المسابقة.

وكان فيورنتينا الطرف الأفضل في الشوط الأول وسدد جوناتان إيكون كرة خارج المرمى بينما اختفى فلاهوفيتش رغم المساحات الكبيرة.

واتيحت لفلاهوفيتش أخطر فرصة في الشوط الثاني لكنه فشل في وضع الكرة من فوق الحارس بييترو تيراتشيانو.

وبدا أن فيورنتينا هو الأقرب لخطف الفوز قبل مباراة الإياب في تورينو الشهر المقبل وسدد إيكون في القائم قبل أن يعاقب يوفنتوس مضيفه.

وأرسل خوان كوادرادو تمريرة عرضية إلى فلاهوفيتش لكن فينوتي كان الأسرع في الوصول إلى الكرة لتلمس ركبته إلى داخل المرمى ليمنح يوفنتوس فوزا دراميًا.

وتقام مباراة الإياب يوم 21 أبريل المقبل على ملعب يوفنتوس، حيث سيتأهل الفائز لمواجهة الفائز من المباراة الأخرى بين ميلان وإنتر ميلان ، حيث خيم التعادل السلبي على مواجهة الفريقين في مواجهة الذهاب.