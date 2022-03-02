رياضة

ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا: النيران الصديقة لدفاع فيورنتينا تهدي الفوز ليوفنتوس
تاريخ النشر: 02 مارس 2022 22:19 GMT
تاريخ التحديث: 02 مارس 2022 22:45 GMT

ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا: النيران الصديقة لدفاع فيورنتينا تهدي الفوز ليوفنتوس

سجل لورينزو فونيتي لاعب فيورنتينا هدف المباراة الوحيد لصالح يوفنتوس بالخطأ في مرمى فريقه

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

خطف يوفنتوس فوزا هاما في ذهاب الدور قبل النهائي من كأس إيطاليا لكرة القدم، بعد تغلبه على مضيفه فيورنتينا 1 – صفر، مساء الأربعاء، ليضع قدما في المباراة النهائية من المسابقة.

وسجل لورينزو فونيتي لاعب فيورنتينا هدف المباراة الوحيد لصالح يوفنتوس بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ولم يستطع دوسان فلاهوفيتش ترك بصمته في أول عودة له لملعب فريقه السابق والذي انتقل منه إلى يوفنتوس في يناير كانون الثاني وأطلقت الجماهير صيحات الاستهجان ضده في كل مرة لمس فيها الكرة.

وكان فيورنتينا الطرف الأفضل في الشوط الأول وسدد جوناتان إيكون كرة خارج المرمى بينما اختفى فلاهوفيتش رغم المساحات الكبيرة.

واتيحت لفلاهوفيتش أخطر فرصة في الشوط الثاني لكنه فشل في وضع الكرة من فوق الحارس بييترو تيراتشيانو.

وبدا أن فيورنتينا هو الأقرب لخطف الفوز قبل مباراة الإياب في تورينو الشهر المقبل وسدد إيكون في القائم قبل أن يعاقب يوفنتوس مضيفه.

وأرسل خوان كوادرادو تمريرة عرضية إلى فلاهوفيتش لكن فينوتي كان الأسرع في الوصول إلى الكرة لتلمس ركبته إلى داخل المرمى ليمنح يوفنتوس فوزا دراميًا.

وتقام مباراة الإياب يوم 21 أبريل المقبل على ملعب يوفنتوس، حيث سيتأهل الفائز لمواجهة الفائز من المباراة الأخرى بين ميلان وإنتر ميلان ، حيث خيم التعادل السلبي على مواجهة الفريقين في مواجهة الذهاب.

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