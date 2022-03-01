ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا: ديربي الغضب ينتهي بالتعادل السلبي

تعادل فريق ميلان مع ضيفه إنتر ميلان سلبيا خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء، في ذهاب الدور قبل النهائي ببطولة كأس إيطاليا لكرة القدم.

وفشل طرفا ”ديربي الغضب“ في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين، ليتأجل حسم المتأهل منهما للمباراة النهائية إلى مباراة الإياب التي تقام يوم 20 مارس المقبل.

ميلان وإنتر تعادلا في آخر أربعة مواجهات بينهما في الدور نصف النهائي بكل البطولات 🤝 1-1 في كأس إيطاليا 1985 0-0 و1-1 في دوري أبطال أوروبا 2003 0-0 في ذهاب كأس إيطاليا 2022#ديربي_الغضب #ديربي_ميلان pic.twitter.com/8DoMGCpZTH — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) March 1, 2022

بدأ ميلان بقوة وضغط على غريمه حامل لقب الدوري الإيطالي، لكن في النهاية لم تتغير النتيجة.

وصنع ميلان فرصة مبكرة في الدقيقة التاسعة حيث استحوذ ألكسيس سالميكرز على الكرة وسدد كرة قوية أنقذها الحارس سمير هاندانوفيتش.

وبعد ذلك مباشرة، توغل تيو هرنانديز من منتصف الملعب وتبادل الكرة مع الفرنسي أوليفييه جيرو ثم سدد كرة منخفضة بجوار القائم.

وفي الوقت الذي تحلى فيه إيدن جيكو مهاجم إنتر بالخطورة في أي لقطة، صنع المنافس عددا أكبر من الفرص واقترب رافائيل لياو من التسجيل كما سدد رادي كرونيتش كرة قوية ردها الدفاع بالدقيقة 38.

وصنع ميلان عددا أكبر من الفرص عقب الاستراحة وسدد رافائيل لياو كرة أبدلت اتجاهها وأنقذها الحارس هاندانوفيتش بصعوبة، كما سدد كرونيتش كرة أخرى ارتدت من الدفاع من مدى قريب.

وأجرى ستيفانو بيولي مدرب ميلان ثلاثة تغييرات ليواصل الضغط لكن الفريق افتقر لدقة اللمسة الأخيرة في الثلث الأخير من الملعب.

ويكفي أي فريق الفوز بأي نتيجة ليتأهل للمباراة النهائية.