"لا يمكنني الاستمرار في بلاد رئيسها مسؤول عن حرب عدوانية".. مدرب لوكوموتيف موسكو يعلن استقالته

قال ماركوس جيسدول مدرب لوكوموتيف موسكو المنافس في الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إنه استقال من عمله؛ احتجاجا على الغزو الروسي لأراضي أوكرانيا المجاورة، بينما يؤكد النادي أنه أقيل من المنصب.

وفي بيان نشرته صحيفة بيلد الألمانية واسعة الانتشار، قال جيسدول (52 عاما) إنه أضطر لاتخاذ هذه الخطوة بسبب ما حدث في أوكرانيا.

وأضاف المدرب الألماني ”لا يمكنني الاستمرار في عملي في بلاد رئيسها مسؤول عن حرب عدوانية في وسط أوروبا.. هذا لا يتوافق مع قيمي ولهذا السبب أقدمت على الاستقالة وبصورة فورية من منصبي كمدرب“.

وأضاف المدرب “ لا يمكنني العمل في مركز التدريب في موسكو وتدريب اللاعبين والمطالبة بالمهنية، بينما تتسبب الأوامر على بعد كيلومترات قليلة في معاناة هائلة لشعب بأكمله. هذا قراري الشخصي وأنا مقتنع به تماما“.

ومن جهة أخرى، قال النادي عبر تويتر، إنه أقال المدرب الألماني.

وأضاف النادي ”أقيل ماركوس جيسدول من منصبه كمدرب لنادي لوكوموتيف. العمل في النادي والفريق مستمر بصورة معتادة من أجل التركيز على تحقيق أفضل نتائج في المباريات المقبلة“.

وتولى جيسدول الذي أمضى كل مسيرته الرياضية السابقة كلاعب وكمدرب في ألمانيا تدريب النادي الروسي قبل 12 شهرا.

وكان لوكوموتيف ودع منافسات الدوري الأوروبي هذا الموسم من دور المجموعات.