الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد إنتر في نصف نهائي كأس إيطاليا

تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء إلى ملعب (سان سيرو) لمتابعة مواجهة ديربي الغضب المرتقبة التي تجمع بين ميلان وضيفه إنتر ميلان في جولة الذهاب لدور الأربعة ببطولة كأس إيطاليا.

وتستعرض (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة ميلان ضد إنتر في ديربي الغضب في نصف نهائي كأس إيطاليا..

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية على ملعب (سان سيرو).

وتذاع المباراة عبر قناة (أبوظبي الرياضية 1) بصوت المعلق فارس عوض.

مشوار ميلان وإنتر

تأهل ميلان إلى نصف النهائي بعد فوزه على جنوى بنتيجة 3-1 في دور الستة عشر ببطولة كأس إيطاليا ثم فاز على لاتسيو بنتيجة 4-0 في ربع النهائي.

وصعد إنتر على حساب إمبولي بنتيجة 3-2 في دور الستة عشر وفاز على روما بنتيجة 2-0 في ربع النهائي.

وفاز ميلان في آخر لقاء ضد إنتر بنتيجة 2-1 يوم 5 فبراير الماضي، وتقابل الفريقان آخر مرة في ربع نهائي النسخة الماضية يوم 26 يناير 2021 وفاز إنتر بنتيجة 2-1.

أسلحة ميلان

يبحث ميلان عن قطع خطوة كبيرة وواسعة نحو التأهل إلى النهائي من خلال تحقيق فوز مريح في لقاء الذهاب قبل خوض مباراة الإياب يوم 20 أبريل المقبل.

واعترف ستيفانو بيولي المدير الفني للميلان بأن فريقه يعيش لحظات حاسمة ومنعطفا مهما في غمار منافسات الموسم حيث يلعب ضد إنتر في نصف نهائي الكأس كما يلعب بعدها ضد نابولي في الدوري في ظل منافسة شرسة.

وقال بيولي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة:“ نعيش موسماً صعباً وهدفنا تحقيق البطولات، ومباراة الديربي لها أجواء خاصة وستكون مهمة في تحديد هوية المتأهل سواء جولة الذهاب أو الإياب“.

وتعادل ميلان في آخر لقاءين بالدوري ضد أودينيزي وقبله ساليرنيتانا ولكنه لم يخسر في آخر 6 مباريات خاضها هذا الموسم.

ويلعب ميلان على الأرجح بطريقة 4-2-3-1 ويعتمد على حارس المرمى ميك مايجنان وأمامه رباعي خط الدفاع فيكايو توموري و أليسيو رومانيولي ودافيد كالابريا و ثيو هيرنانديز.

ويقود خط الوسط فرانك كيسي وبجواره إسماعيل بن ناصر في ظل إيقاف ساندرو تونالي وأمامهما إبراهيم دياز أو رادي كرونيتش وعلى الأطراف رافاييل لياو وجونيور ميسياس أو أنتي ريبيتش وفي الهجوم أوليفيه جيرو.

أوراق إنتر

يبحث إنتر بالطبع عن تحقيق نتيجة طيبة وإيقاف مسلسل النتائج السلبية مؤخراً فالفريق تعادل أمام جنوى وخسر أمام ساسولو وتعادل مع نابولي وخسر أمام ميلان في آخر 4 مواجهات بالدوري بخلاف خسارته أمام ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا وحقق فوزاً واحداً على روما في كأس إيطاليا خلال شهر فبراير الماضي.

وقال المدرب سيموني إنزاجي المدير الفني لفريق إنتر في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ميلان إن هذا اللقاء بمثابة معركة من الصعب التكهن بنتيجتها.

وأشار إلى أن الأمور التي تحسم تفاصيل هذه المواجهة هي القوة والإصرار والروح القتالية مؤكداً أنه يبحث عن هز الشباك بالطبع.

ويلعب إنتر بطريقته المعتادة 3-5-2 بوجود حارس المرمى سمير هاندانوفيتش وأمامه ثلاثي خط الدفاع ميلان سكرينار وستيفان دي فري وأليساندرو باستوني.

ويقود خط الوسط مارسيلو بروزوفيتش وبجواره هاكان كالهانوجلو وارتورو فيدال وماتيو دارميان يميناً وإيفان بيريسيتش يساراً وفي الهجوم إدين دجيكو ولاوتارو مارتينيز.

وقال عماد دربالة محلل الكرة الإيطالية في قنوات أون سبورتس لـ“إرم نيوز“ إن أي لقاء ديربي بين ميلان وإنتر يكون خارج الحسابات أو التوقعات.

وأشار إلى أن ميلان يعيش حالة معنوية أفضل ولكن إنتر أيضاً يسعى للثأر من خسارته في لقاء الدوري وبالتالي المواجهة ستكون قوية وحذرة.

وأكد أن إنتر يملك عناصر صاحبة خبرات، خاصة دجيكو ولاوتارو، وفي الدفاع، ولكن ميلان يملك فاعلية أكبر في خط الوسط، خاصة إذا استمر إرهاق باريلا العقل المفكر للإنتر.