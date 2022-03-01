مع حسم صفقة كيسي.. تطور في ملف تجديد عقد ديمبلي مع برشلونة

أصبحت فرص بقاء الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي في برشلونة في ازدياد كبير بعد تألقه اللافت خلال الفوز الكبير 4-صفر على أتليتيك بيلباو يوم الأحد الماضي في كامب نو ومصالحته الواضحة مع جماهير النادي الكتالوني خلال هذه المباراة.

جاء التطور المهم في ملف تجديد عقد الجناح الفرنسي، بعد ساعات من تأكيد صحيفة سبورت المقربة من النادي الكتالوني حسم برشلونة صفقة التعاقد مع فرانك كيسي لاعب خط وسط ميلان في صفقة انتقال حر بداية الموسم المقبل.

ويأمل برشلونة أن يكون كيسي هو خليفة بوسكيتس في خط الوسط، خاصة مع تقدم الدولي الإسباني في العمر.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية إن ديمبلي (24 عامًا) ووكيله حافظا دائمًا على علاقة ودية مع برشلونة في ظل إصرار اللاعب على رغبته في الاستمرار في النادي وعدم عقد أي صفقة جديدة مع أي ناد آخر رغم حقه في ذلك منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

وطلب وكيل أعمال اللاعب مبلغًا معينًا للتجديد رغم أنه يعلم مسبقًا أن برشلونة لا يمكنه دفع ذلك المبلغ للاعب تكلف 105 ملايين يورو في 2017 بالإضافة إلى المتغيرات، وهو رقم قياسي مرتفع للاعب يعاني من كثرة الإصابات.

رغم كل شيء، حاول برشلونة إقناعه بالبقاء عن طريق المدير الفني تشافي هرنانديز ورئيس النادي خوان لابورتا بعرض اعتبره النادي جذابًا. ومع ذلك، فقد فشلت المفاوضات لأن وكيل اللاعب موسى سيسوكو كان يطلب دائمًا أكثر مما كان النادي على استعداد لدفعه.

وفي 20 يناير/كانون الثاني الماضي استبعد النادي ديمبلي خلال مواجهة بيلباو في كأس ملك إسبانيا، مؤكداً أنه إذا لم يجدد فإن النية كانت أنه لن يلعب. بالإضافة إلى ذلك حاول برشلونة بيعه لباريس سان جيرمان وتوتنهام هوتسبير دون جدوى قبل نهاية فترة الانتقالات وذلك بعد استعارة آداما تراوري.

دون تغيير

ولكن بمجرد نهاية فترة الانتقالات، وضع تشافي اللاعب نصب عينيه واعتمد عليه ووافق النادي على ذلك. منذ ذلك الحين لم يخاطب برشلونة ديمبلي في أمر تجديد عقده وكذلك وكيل أعماله لم يتحدث في الأمر لكن من المعروف أنه في حال البقاء يجب عليه التكيف مع ما يعرضه النادي ماليا.

وعلى الصعيد الفني، كان موقف اللاعب الفرنسي ووكيله سيئًا للغاية، حيث لا يمكن لبرشلونة أن يلبي طلباتهما المالية بينما يريد سيسوكو عمولة كبيرة نظرا لأن ديمبلي بات حرا ويمكنه التوقيع مع أي ناد يريد.

ورغم ذلك لم يوقع ديمبلي أي عقد مع أي ناد ومستقبله يتراوح بين برشلونة وباريس سان جيرمان، في هذه الحالة كبديل لكيليان مبابي إذا غادر باريس.

البقاء الخيار الأفضل برشلونة

لكن في مباراة بيلباو الأخيرة سجل البديل ديمبلي الهدف الثاني بشكل رائع، ليصالح جماهير برشلونة ويتلقى تحية حارة بعد أن كان على مشارف الرحيل عن النادي في يناير/ كانون الثاني بسبب تردده في تجديد عقده.

وتلقى الجناح الفرنسي تمريرة طويلة من فرينكي دي يونغ خارج منطقة الجزاء مباشرة، وتجاوز أحد المدافعين وأطلق قذيفة سكنت الزاوية اليسرى العليا للمرمى.

وصنع ديمبلي الهدفين الثالث والرابع في الوقت المحتسب بدل الضائع. ففي الهدف الثالث أرسل تمريرة متقنة إلى لوك دي يونغ الذي سجل بضربة رأس ثم في آخر لعبة بالمباراة مرر اللاعب الفرنسي إلى ممفيس ديباي ليسدد في المرمى من مسافة قريبة.

وأثبتت هذه المباراة أن جماهير برشلونة يفضلون اللاعبين الملتزمين سلوكيا وفنيا ويقدمون أداءً يرقى إلى مستوى التوقعات. ديمبلي لم يفعل ذلك حتى الآن. لكنه أوضح أنه يستطيع فعل ذلك.

وكما قال تشافي سابقا فإن ديمبلي يمكن أن يكون لاعبا مميزا في برشلونة الجديد الذي يتم بناؤه. وبهذا المعنى، فإن مستقبله يعتمد أكثر من أي وقت مضى على مساهمته في الفريق في الأشهر الثلاثة المقبلة.

وفي الوقت الحالي، يسعد ديمبلي بالمعاملة التي يتلقاها من تشافي الذي يعتبره أفضل مدرب له على الإطلاق في كامب نو، حيث يواصل تشافي مدح لاعبه الشاب بينما سيسوكو لم يحسم بعد أي اتفاق مع فريق آخر. لذلك، كل شيء مفتوح تمامًا من أجل استمرار اللاعب.

كما أن لابورتا فتح أبواب تجديد عقد اللاعب التي بدت مستحيلة قائلا: ”نريده أن يبقى“، حيث يدرك رئيس برشلونة تماما أنه من الصعب جدًا العثور على مميزات ديمبلي في لاعب اخر وأن تجديد عقده في ظل ظروف اقتصادية مقبولة وتكيفه مع الواقع المالي الحالي لبرشلونة سيكون أفضل من أي صفقة للاعب جديد.