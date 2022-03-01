الصحف الرياضية: بطاقة حمراء.. طرد.. الرياضة تمحو روسيا

شكل قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم باستبعاد روسيا من كل المنافسات القارية والدولية، وهجوم باريس سان جيرمان من أجل تجديد عقد نجمه الفرنسي كيليان مبابي، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بمصير الفرنسي عثمان ديمبيلي في برشلونة، ونصف نهائي كأس فرنسا، وديربي ميلان في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا، وتألق المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش برفقة يوفنتوس.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم استبعاد روسيا من كل المسابقات وكتبت :“ طرد روسيا من كل المسابقات ”

كما اهتمت الصحيفة بهجوم باريس سان جيرمان من أجل تجديد عقد نجمه الفرنسي كيليان مبابي وكتبت :“ هجوم باريس سان جيرمان من أجل كيليان مبابي ”.

كما اهتمت بقضية العنصرية خلال لقاء غرناطة وقاديش 0-0 وكتبت :“ أكابو يعاني من شتائم عنصرية ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح برشلونة وكتبت :“ تجديد عقد عثمان ديمبيلي مفتوح ”.

كما تحدثت عن أخبار برشلونة وكتبت :“ برشلونة متصدر الدوري الإسباني في سنة 2022 “ و “ برشلونة يسارع الزمن لإنهاء التعاقد مع كيسي“.

الصحيفة اهتمت بإبعاد روسيا من كل المنافسات وكتبت :“ الفيفا والويفا يستبعدان روسيا من كل المسابقات ”.

كما اهتمت بمستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي وكتبت :“ مبابي منفتح على البقاء في باريس سان جيرمان ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تألق بيدري برفقة برشلونة ومستقبل عثمان ديمبيلي وكتبت :“ هوس بيدري “ و “ لابورتا يفتح الباب : أتمنى أن يفكر ديمبيلي في التجديد ”.

كما اهتمت بالحرب الروسية على أوكرانيا وقرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم باستبعاد روسيا من كل المنافسات وكتبت :“ الدفاع عن كييف “ و “ الويفا والفيفا يستخدمان الفيتو ضد الأندية والمنتخبات الروسية ”.

آس

ركزت الصحيفة على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم باستبعاد روسيا من كل المسابقات وكتبت:“ طرد ”.

كما اهتمت الصحيفة بمستقبل الفرنسي عثمان ديمبيلي في برشلونة وكتبت :“ تطور آخر لخوان لابورتا برفقة عثمان ديمبيلي : أتمنى أن يفكر ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على استبعاد روسيا من كل المنافسات من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم وكتبت :“ بطاقة حمراء لروسيا ”.

الصحيفة اهتمت بلقاء نيس وفيرسايلس في نصف نهائي كأس فرنسا وكتبت :“ التحدي الكبير لفيرسايلس ”.

كما اهتمت بتقنية حكم الفيديو في الدوري الفرنسي وكتبت :“ حكم تقنية الفيديو مخطئ ”.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على قرار إبعاد روسيا من كل المنافسات من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم وإبعادها من رياضات أخرى وكتبت :“ الرياضة تمحو روسيا ”.

كما اهتمت الصحيفة بالصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس الجديد وكتبت :“ فلاهوفيتش في مستوى باجيو ”.

الصحيفة اهتمت بديربي الغضب بين ميلان وإنتر ميلان في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.