لاعبو شاختار ودينامو كييف "البرازيليون" يغادرون أوكرانيا بأمان (صورة)

قال شاختار دونيتسك المنافس في الدوري الممتاز الأوكراني لكرة القدم اليوم الثلاثاء إن لاعبيه البرازيليين غادروا البلاد بأمان عقب الغزو الروسي.

وأضاف شاختار، الذي يقع مقره في شرق البلاد ويضم أكثر من عشرة لاعبين برازيليين في تشكيلته، أن اللاعبين وعائلاتهم قد وصلوا إلى رومانيا.

Jogadores brasileiros do Shakhtar e do Dínamo estão reunidos com as famílias em um hotel de Kiev. Acabaram de gravar esse vídeo pedindo ajuda das autoridades brasileiras para deixar o país. pic.twitter.com/7ah1RuKGo2 — Arthur Quezada (@ArthurQuezada) February 24, 2022

وأوضح النادي أن اللاعبين الأجانب في منافسه المحلي دينامو كييف غادروا البلاد أيضا.

وقد عبَر ثلاثة لاعبين برازيليين من نادي دنيبرو-1 الحدود إلى رومانيا يوم السبت الماضي.

وأضاف شاختار في بيان ”تم إجلاء اللاعبين بفضل مساعدة شخصية من ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي (اليويفا) وأندريه بافلكو رئيس الاتحاد الأوكراني وليونيد أولينتشينكو رئيس الاتحاد المولدوفي للعبة. نوجه الشكر لكل من أسهم في نجاح هذه العملية“.

وعلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والأوروبي (اليويفا) أمس الاثنين مشاركة المنتخبات الوطنية والأندية الروسية في كل المنافسات حتى إشعار آخر.

وأسفر القتال العنيف والقصف الروسي لأوكرانيا عن مقتل العشرات ونجم عنه أزمة لاجئين.

وتصف روسيا أفعالها في أوكرانيا بأنها ”عملية خاصة“ تقول إنها لا تهدف لاحتلال الأراضي ولكن لتدمير القدرات العسكرية لجارتها الجنوبية واعتقال من تعتبرهم قوميين خطرين.