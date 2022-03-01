رياضة

لاعبو شاختار ودينامو كييف "البرازيليون" يغادرون أوكرانيا بأمان (صورة)
تاريخ النشر: 01 مارس 2022 7:39 GMT
تاريخ التحديث: 01 مارس 2022 8:25 GMT

لاعبو شاختار ودينامو كييف "البرازيليون" يغادرون أوكرانيا بأمان (صورة)

أسفر القتال العنيف والقصف الروسي لأوكرانيا عن مقتل العشرات ونجم عنه أزمة لاجئين.

+A -A
المصدر: رويترز

قال شاختار دونيتسك المنافس في الدوري الممتاز الأوكراني لكرة القدم اليوم الثلاثاء إن لاعبيه البرازيليين غادروا البلاد بأمان عقب الغزو الروسي.

وأضاف شاختار، الذي يقع مقره في شرق البلاد ويضم أكثر من عشرة لاعبين برازيليين في تشكيلته، أن اللاعبين وعائلاتهم قد وصلوا إلى رومانيا.

 

وأوضح النادي أن اللاعبين الأجانب في منافسه المحلي دينامو كييف غادروا البلاد أيضا.

وقد عبَر ثلاثة لاعبين برازيليين من نادي دنيبرو-1 الحدود إلى رومانيا يوم السبت الماضي.

وأضاف شاختار في بيان ”تم إجلاء اللاعبين بفضل مساعدة شخصية من ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي (اليويفا) وأندريه بافلكو رئيس الاتحاد الأوكراني وليونيد أولينتشينكو رئيس الاتحاد المولدوفي للعبة. نوجه الشكر لكل من أسهم في نجاح هذه العملية“.

2022-03-FMh1DyvWUA0QGOl

وعلق الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والأوروبي (اليويفا) أمس الاثنين مشاركة المنتخبات الوطنية والأندية الروسية في كل المنافسات حتى إشعار آخر.

وأسفر القتال العنيف والقصف الروسي لأوكرانيا عن مقتل العشرات ونجم عنه أزمة لاجئين.

وتصف روسيا أفعالها في أوكرانيا بأنها ”عملية خاصة“ تقول إنها لا تهدف لاحتلال الأراضي ولكن لتدمير القدرات العسكرية لجارتها الجنوبية واعتقال من تعتبرهم قوميين خطرين.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play