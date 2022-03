لاعبو شاختار ودينامو كييف "البرازيليون" يغادرون أوكرانيا بأمان (صورة)

قال شاختار دونيتسك المنافس في الدوري الممتاز الأوكراني لكرة القدم اليوم الثلاثاء إن لاعبيه البرازيليين غادروا البلاد بأمان عقب الغزو الروسي.

وأضاف شاختار، الذي يقع مقره في شرق البلاد ويضم أكثر من عشرة لاعبين برازيليين في تشكيلته، أن اللاعبين وعائلاتهم قد وصلوا إلى رومانيا.

Jogadores brasileiros do Shakhtar e do Dínamo estão reunidos com as famílias em um hotel de Kiev. Acabaram de gravar esse vídeo pedindo ajuda das autoridades brasileiras para deixar o país. pic.twitter.com/7ah1RuKGo2

