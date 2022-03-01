سيرجيو راموس يتلقى عرضا للرحيل عن باريس سان جيرمان

أشارت تقارير صحفية إلى أن الإسباني سيرجيو راموس تلقى عرضا من لوس أنجلوس غلاكسي الأمريكي للهروب من حجيم باريس سان جيرمان حيث يواصل الدولي الإسباني صراعه في فرنسا.

وانضم راموس إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي بعد أكثر من عقد مع ريال مدريد ، لكن الإصابات أجبرته على خوض خمس مباريات فقط مع فريق المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو حتى الآن.

واضطر اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا إلى الانتظار حتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ليبدأ ظهوره الأول مع متصدر الدوري الفرنسي بعد معاناته من مشكلة في ربلة الساق في بداية الموسم ، حيث وصف مدافع فرنسا السابق آلان روش راموس بأنه ”رهان فاشل“.

كما أن مشاكل ربلة الساق أبعدته عن مباراة باريس سان جيرمان الأخيرة في الدوري ضد سانت إتيان ، لكن التقارير في فرنسا تشير إلى أن لوس أنجلوس غالاكسي مستعد لتجاوز سجل الإصابات ومنحه طريقة للخروج من كابوسه الفرنسي.

ويُسمح لأندية الدوري الأمريكي للمحترفينبثلاثة ”لاعبينكحد أقصى“، يمكنهم كسب المال خارج سقف رواتب الدوري عموما.

وأدى رحيل اللاعب المكسيكي الدولي جوناثان دوس سانتوس في نهاية عام 2021 إلى وجود مكان شاغر بين الثلاثة في غالاكسي ، فيما احتل اللاعبان الآخران حاليًا الشاب الفرنسي كيفين كابرال ومهاجم مانشستر يونايتد السابق خافيير هيرنانديز.

ووفقًا لموقع ”فوت ميركاتو“ ، فإن راموس هو المنافس على المركز الثالث الشاغر حيث ورد أن النادي اتصل بوكيل أعماله ، ويمكنه الانتقال عبر المحيط الأطلنطي قبل انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان في عام 2023.

وسجل هيرنانديز هدف الفوز في المباراة الافتتاحية لفريق لوس أنجلوس غالاكسي في موسم 2022 ، حيث سجل في الدقيقة الأخيرة من مباراته ضد نيويورك سيتي ليحقق الفوز 1-صفر.

ويضم فريق المدرب جريغ فاني بالفعل لاعبًا إسبانيًا واحدًا في صفوفه هو فيكتور فاسكويز ، الذي كان في أكاديمية برشلونة في نفس الوقت الذي بدأ فيه راموس مسيرته الكروية مع إشبيلية.

وإذا انضم راموس إلى غالاكسي ، فسيأمل أن يظهر بشكل أكثر تألقًا مما فعله في باريس، حيث خاض أربع مباريات في الدوري الفرنسي ، وسجل مرة واحدة في الانتصار على ريمس في يناير/كانون الثاني الماضي ، ولعب أيضًا 45 دقيقة في كأس فرنسا.

كان قلب الدفاع ، الذي فاز بدوري أبطال أوروبا في عدة مناسبات لنادي ريال مدريد السابق ، بديلاً خلال خسارة باريس سان جيرمان أمام مانشستر سيتي في مسابقة هذا العام ، لكنه لم يلعب في دوري أبطال أوروبا منذ هزيمة ريال مدريد في قبل النهائي أمام تشيلسي بطل الموسم الماضي.