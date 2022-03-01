ضغوط كبيرة على كيليان مبابي لتجديد عقده مع باريس سان جيرمان

يواصل النجم الفرنسي كيليان مبابي تألقه برفقة باريس سان جيرمان، حيث تمكن من معادلة رقم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش كثاني أفضل هداف في تاريخ النادي الفرنسي برصيد 156 هدفا، وهو ما جعل جماهير الفريق والإدارة تواصل ضغوطها على اللاعب من أجل تجديد عقده.

وبحسب صحيفة “ ماركا “ فإن تغيير موقف الجماهير المساندة لباريس سان جيرمان ربما جاء متأخرا، حيث واجهته في الأشهر الأولى من الموسم بصافرات الاستهجان لرغبته في الرحيل نحو ريال مدريد الصيف الماضي، لكن تألقه الكبير منذ لقاء الذهاب أمام الفريق الإسباني جعل الجماهير تغير موقفها.

وبحسب الصحيفة فإن الجماهير وجهت رسالة لإدارة النادي بكون كيليان مبابي هو اللاعب الذي من أجله يمكن تغيير مشروع باريس سان جيرمان وجعله مركز المشروع لكونه معبود الجماهير ورفعت لافتات أبرزها :“ من بوندي إلى باريس، كيليان قصتك مكتوبة هنا ”.

ومن أجل البقاء تعرض كيليان مبابي لمختلف الضغوط منذ لقاء الذهاب أمام ريال مدريد لتجديد عقده من الجماهير وإدارة النادي، وتحاول وسائل إعلام فرنسية مدعومة من الجماهير وإدارة النادي اللعب على الجانب العاطفي.

وركزت مختلف التقارير على أن كيليان مبابي قادر على أن يدخل تاريخ باريس سان جيرمان ويصبح الهداف التاريخي للنادي وتجاوز الأوروغوياني إيدينسون كافاني الذي سجل 200 هدف، ومن أجل ذلك فإن تجديد عقده يجعله يصل للرقم في الموسم القادم على الأقل.

ورغم إعلان كيليان مبابي عدم اتخاذ قرار بشأن مستقبله فقد عبر عن فخره بدخول تاريخ باريس سان جيرمان وتحقيق الأرقام الفردية لكنه أكد أنن ما يهمه أكثر هو الألقاب الجماعية وخصوصا لقب دوري أبطال أوروبا.

وأكدت “ ماركا “ أن إدارة باريس سان جيرمان استغلت الوضع العاطفي المنتشر حول كيليان مبابي وأرسلت مرة أخرى عرضا لتجديد عقده لا يتجاوز موسمين مع وعود بتمكينه من الرحيل صيف 2023 في ضغط كبير على اللاعب.

ويشعر كيليان مبابي بضغط إدارة باريس سان جيرمان والجماهير الكبير لكن مواقفه لم تتغير ويركز على كرة القدم.

لكن، بحسب الصحيفة، فإن ريال مدريد قادر على رد حيل إدارة باريس سان جيرمان خصوصا أن كيليان مبابي سيزور ملعب سانتياغو برنابيو في لقاء الإياب برسم دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وبإمكان الفريق الإسباني وجماهيره توجيه رسائلها للاعب.