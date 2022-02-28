لايبزيغ يتوقع إلغاء مواجهة سبارتاك موسكو في الدوري الأوروبي

قال أوليفر مينتسلاف الرئيس التنفيذي لنادي لايبزيغ اليوم الإثنين إن النادي الألماني يتوقع إلغاء مواجهة دور الـ16 للدوري الأوروبي لكرة القدم أمام سبارتاك موسكو الروسي.

ومن المقرر أن يستضيف لايبزيغ منافسه سبارتاك موسكو ذهابا في العاشر من مارس على أن تقام مباراة العودة في 17 مارس.

Oliver Mintzlaff äußert sich zum aktuellen Stand bzgl. der Europa-League-Spiele gg. Spartak Moskau:

„Wir stehen weiterhin in einem engen Austausch mit den Verbänden & haben vollstes Vertrauen in die UEFA & ihre Entscheidung. Wir gehen davon aus, dass die Spiele abgesagt werden.“ pic.twitter.com/4XfQOVWGZ3 — RB Leipzig (@RBLeipzig) February 28, 2022

لكن الشكوك تحوم حول المباراتين بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأعلنت السلطات الألمانية مطلع الأسبوع أنها ستغلق مجالها الجوي أمام الطائرات وشركات الطيران الروسية لمدة ثلاثة أشهر.

وتصف روسيا أفعالها في أوكرانيا بأنها ”عملية عسكرية خاصة“ تقول إنها لا تهدف لاحتلال الأراضي ولكن لتدمير القدرات العسكرية لجارتها الجنوبية والقبض على من تعتبرهم قوميين خطرين.

وقال مينتسلاف في بيان: ”نحن على اتصال دائم بالاتحادات المختلفة ولدينا ثقة كاملة في الاتحاد الأوروبي (اليويفا). نتوقع إلغاء المباراتين“.

واتصلت رويترز بالاتحاد الأوروبي للتعليق.

Bild da Alemanha informa que o Spartak Moscow vai ser eliminado da @EuropaLeague . Oliver Mintzlaff, presidente do RB Leipzig, disse para publicação: “Continuamos em contato com as federações e temos total confiança na UEFA. Presumimos que os jogos serão cancelados”. — Arthur Quezada (@ArthurQuezada) February 28, 2022

وفي الأسبوع الماضي قال اليويفا إن المباريات المقرر أن تخوضها الفرق الوطنية والأندية الأوكرانية والروسية على أرضها في مسابقات الاتحاد الأوروبي ستقام في ملاعب محايدة ”حتى إشعار آخر“.

وكانت صحيفة ”بيلد“ الألمانية، واسعة الانتشار، قد اعلنت أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) سيلغي مباراتي الذهاب والعودة في الدوري الأوروبي بين سبارتاك موسكو الروسي ولايبزيغ الألماني على أن يتأهل الفريق الألماني مباشرة إلى دور الثمانية.

وأضافت الصحيفة أنه وفقا لمعلوماتها، يأتي قرار ”يويفا“ بسبب حرب روسيا ضد أوكرانيا؛ مما يعني تأهل لايبزيغ مباشرة إلى ربع النهائي بدون خوض مباراتي دور الستة عشر ودون مواجهة خصم جديد.

وقال رئيس لايبزيغ أوليفر مينتزلاف: ”نواصل الاتصال الوثيق مع الاتحاد الألماني والأوروبي ولدينا ثقة كاملة في يويفا وقرارهم، نحن نفترض أنه سيتم إلغاء المواجهتين“.

وكان من المقرر أن يستضيف لايبزيغ نظيره الروسي في العاشر من الشهر المقبل قبل اللعب في موسكو بعدها بأسبوع واحد، لكن الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا، الأسبوع الماضي، وتعارضها قارة أوروبا بالكامل ألقت بظلالها على الأحداث الرياضية.

وكان هناك بالفعل تحرك في هذا الشأن خلال اليومين الماضيين، وقد أعلن لايبزيغ في بيان: ”يجري رازن بال شبورت لايبزيغ حاليًا محادثات مكثفة مع الاتحاد الأوروبي حول كيفية المضي قدمًا في مواجهة دور الـ16 في الدوري الأوروبي ضد سبارتاك موسكو، ويفترض أن الاتحاد سيتخذ قرارًا في المستقبل القريب“.

🚨🚨 El Spartak de Moscú será expulsado de la Europa League https://t.co/UaCpKbsM4J — MARCA (@marca) February 28, 2022

وقرر الاتحاد الأوروبي، يوم الأحد، أنه لن يُسمح لروسيا بعد الآن بخوض مباريات دولية على أراضيها، ولكن فقط على أرض محايدة. ربما خطط الروس لاستضافة المباريات التي من المفترض أن تكون على أرضهم في يريفان (أرمينيا) أو باكو (أذربيجان)، لكن ذلك قد انتهى أيضا وسيتم استبعاد الأندية الروسية من البطولات القارية.

ولا شك في أن هذا القرار المنتظر صدوره رسميا في القريب العاجل سيصب في مصلحة رازن بال شبورت لايبزيغ، حيث قال دومينيكو تيديسكو، المدير الفني للايبزيغ: ”عندما يتم طرح مسألة المقاطعة، في رأيي، فإنها تصيب الأشخاص الخطأ دائمًا. إنه يؤثر في المقام الأول على الرياضيين والمشجعين“.

يأتي ذلك في الوقت الذي اتهم فيه الكرملين الاتحاد الأوروبي بالتصرف بعدوانية تجاه روسيا، قائلا إن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا خطيرة ومزعزعة للاستقرار، وأثبت أن موسكو كانت محقة في جهودها لنزع سلاح جارتها.

وكثف الغرب إمدادات الأسلحة لأوكرانيا لمساعدتها في مواجهة الغزو الروسي الذي تصفه موسكو بأنه ”عملية عسكرية خاصة“ تهدف إلى حماية المدنيين.

ورفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف التعليق على حجم الخسائر البشرية في صفوف القوات الروسية، أو توضيح تعليمات الرئيس فلاديمير بوتين بشأن وضع قوات الردع النووي الروسية في حالة تأهب.