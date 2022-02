لايبزيغ يتوقع إلغاء مواجهة سبارتاك موسكو في الدوري الأوروبي

قال أوليفر مينتسلاف الرئيس التنفيذي لنادي لايبزيغ اليوم الإثنين إن النادي الألماني يتوقع إلغاء مواجهة دور الـ16 للدوري الأوروبي لكرة القدم أمام سبارتاك موسكو الروسي.

ومن المقرر أن يستضيف لايبزيغ منافسه سبارتاك موسكو ذهابا في العاشر من مارس على أن تقام مباراة العودة في 17 مارس.

Oliver Mintzlaff äußert sich zum aktuellen Stand bzgl. der Europa-League-Spiele gg. Spartak Moskau: „Wir stehen weiterhin in einem engen Austausch mit den Verbänden & haben vollstes Vertrauen in die UEFA & ihre Entscheidung. Wir gehen davon aus, dass die Spiele abgesagt werden.“ pic.twitter.com/4XfQOVWGZ3

لكن الشكوك تحوم حول المباراتين بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأعلنت السلطات الألمانية مطلع الأسبوع أنها ستغلق مجالها الجوي أمام الطائرات وشركات الطيران الروسية لمدة ثلاثة أشهر.

وتصف روسيا أفعالها في أوكرانيا بأنها ”عملية عسكرية خاصة“ تقول إنها لا تهدف لاحتلال الأراضي ولكن لتدمير القدرات العسكرية لجارتها الجنوبية والقبض على من تعتبرهم قوميين خطرين.

وقال مينتسلاف في بيان: ”نحن على اتصال دائم بالاتحادات المختلفة ولدينا ثقة كاملة في الاتحاد الأوروبي (اليويفا). نتوقع إلغاء المباراتين“.

واتصلت رويترز بالاتحاد الأوروبي للتعليق.

Bild da Alemanha informa que o Spartak Moscow vai ser eliminado da @EuropaLeague . Oliver Mintzlaff, presidente do RB Leipzig, disse para publicação: “Continuamos em contato com as federações e temos total confiança na UEFA. Presumimos que os jogos serão cancelados”.

— Arthur Quezada (@ArthurQuezada) February 28, 2022