بارما يعلن رسميا تمديد تعاقده مع بوفون حتى 2024

أعلن نادي بارما الإيطالي تمديد التعاقد مع حارسه المخضرم جيانلويجي بوفون.

وقال النادي في مؤتمر صحفي بحضور رئيسه كايل كروز، إن العقد الجديد سيستمر لعامين وينتهي في 2024، ما يعني أن الأسطورة الإيطالية سيستمر في الملاعب حتى سن الـ46 عاما.

اللاعب البالغ من العمر 44 عامًا يلعب حاليًّا مع نادي بارما في دوري الدرجة الثانية بعد مغادرة يوفنتوس الصيف الماضي.

وبقي لبوفون 18 شهرًا على عقده الحالي وظهر في جميع مباريات الدوري الـ23 هذا الموسم، ونجح في الحفاظ على شباكه في 8 مباريات، ويستهدف الآن العودة للمنتخب الإيطالي رغم عدم ظهوره منذ 2018.

وكان بوفون صرح أخيرا لصحيفة ”لا غازيتا ديلو سبورت“، قائلا ”إذا لم تتأهل إيطاليا لكأس العالم، فقد ألعب في كأس العالم التالية“.

وأضاف ”لن أتفاجأ بكوني ما زلت لائقًا في عمر 48، لم يستبعد مايكل جوردان اللعب حتى سن الخمسين وأنا أفهمه، في نهاية اليوم، نجري الحديث على أرض الملعب“.

ودخل بوفون التاريخ أخيرا بعد أن حافظ على شباكه نظيفة في التعادل 0-0 مع بينيفينتو، ليصبح أول حارس مرمى في التاريخ يحافظ على نظافة شباكه في 500 مباراة، منها 92 مع ناديه الحالي، و322 ليوفنتوس، و9 لباريس سان جيرمان و77 للمنتخب الإيطالي.

ويتمتع الحارس الأسطوري بمسيرة رائعة منذ ظهوره الاحترافي للمرة الأولى في عام 1995، وقد فاز بـ 11 لقبًا للدوري وست كؤوس إيطالية وكأس العالم والعديد من الألقاب الأخرى لكن لم يتوج بدوري الأبطال.

بوفون كان بدأ مسيرته مع بارما قبل 25 عاما قبل أن ينتقل ليوفنتوس الفريق الذي حافظ على نظافة شباكه معه في 322 مباراة كأكثر حارس في تاريخ الدوري الإيطالي.

وانتقل بوفون لباريس سان جيرمان الفرنسي وحافظ على نظافة شباكه مع الفريق في 9 مباريات.

ومع منتخب إيطاليا حافظ بوفون على شباكه نظيفة في 77 مباراة، بينما حافظ على نظافة شباكه مع بارما في 92 مباراة ما بين فترته الأولى والحالية.

بوفون يمتلك رقما قياسيا آخر كأكثر لاعب يشارك في مباريات في تاريخ الدوري الإيطالي، إذا شارك في 653 مباراة.