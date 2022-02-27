ترتيب الدوري الإيطالي: نابولي يصعق لاتسيو وينتزع الصدارة

انتزع نابولي صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعدما فاز 2-1 على لاتسيو بفضل هدف فابيان رويز في الوقت بدل الضائع في الاستاد الأولمبي اليوم الأحد.

وتقدم لورينتسو إنسيني بهدف لنابولي في الدقيقة 62، وأدرك بيدرو التعادل قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي، وبدا أن المباراة ستنتهي بالتعادل.

لكن رويز أطلق تسديدة هائلة بقدمه اليسرى من حافة منطقة الجزاء، بعد تمريرة إنسيني، ليهز شباك أصحاب الأرض ويشعل احتفالات فريقه بالقفز إلى صدارة المسابقة.

وبات نابولي يملك 57 نقطة من 27 مباراة، وبفارق الأهداف عن ميلان صاحب المركز الثاني، ونقطتين عن إنتر ميلان ثالث الترتيب، بينما يأتي لاتسيو سابعا وله 43 نقطة.

روما يهزم سبيزيا بهدف أبراهام

فاز فريق روما على مضيفه سبيزيا 1 – صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز فيرونا على فينيزيا 3 – 1، وكالياري على تورينو 2 – 1.

ويدين روما بالفضل في هذا الفوز للاعبه تامي أبراهام ،الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للمباراة. وشهدت المباراة طرد كيلفن أميان لاعب سبيزيا، في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول

ورفع روما رصيده إلى 44 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد سبيزيا عند 26 نقطة في المركز السادس عشر.

وفي المباراة الثالثة، فاز فريق كالياري على مضيفه تورينو 2 – 1.وسجل هدفي كالياري راؤول بيلانوفا وأليساندرو ديولا في الدقيقتين 21 و62، فيما سجل هدف تورينو أندريا بيلوتي في الدقيقة 54.

ورفع كالياري رصيده إلى 25 نقطة في المركز السابع عشر وتوقف رصيد تورينو عند 33 نقطة في المركز الحادي عشر.

وفي المباراة الرابعة، فاز فريق فيرونا على فينيزيا 3 – 1. وسجل أهداف فيرونا الثلاثة جيوفاني سيميوني (هاتريك) في الدقائق 54 و63 و88، فيما سجل هدف فينيزيا ديفيد أوكيريكي في الدقيقة 81.

ورفع فيرونا رصيده إلى 40 نقطة في المركز التاسع، وتوقف رصيد فينيزيا عند 22 نقطة في المركز الثامن عشر.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي: