رسميًا: الفيفا يمنع روسيا من اللعب على أرضها أو استخدام اسمها ورفع علمها في المباريات الدولية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA منع روسيا من اللعب على أرضها، ورفع العلم الروسي، وعدم تشغيل النشيد الروسي في كل المسابقات، على خلفية غزو روسيا لأوكرانيا.

وأصدر الفيفا بيانًا أعلن من خلاله إدانته لاستخدام القوة من قبل روسيا في غزوها لأوكرانيا.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيانه: ”العنف ليس حلًا أبدًا ، ويعرب FIFA عن تضامنه العميق مع جميع الأشخاص المتضررين مما يحدث في أوكرانيا“.

وردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا أصدر الفيفا عدة قرارات عقابية ضد روسيا تتمثل في الآتي:

أولا: لن تُلعب أي منافسة دولية على أراضي روسيا، حيث تُلعب المباريات ”المحلية“ على أرض محايدة ودون متفرجين.

ثانيًا: يجب أن يشارك الاتحاد العضو الذي يمثل روسيا في أي مسابقة تحت اسم ”اتحاد روسيا لكرة القدم (RFU)“ وليس ”روسيا“.

ثالثًا: لن يتم استخدام علم أو نشيد لروسيا في المباريات التي تشارك فيها فرق من اتحاد كرة القدم الروسي.

وشدد الاتحاد الدولي في بيانه على أن هذه الإجراءات تم اتخاذها بإجماع تشكيل مكتب الفيفا الذي يضم رئيس FIFA، ورؤساء الاتحاد الستة – وذلك تماشيًا مع توصيات اللجنة الأولمبية الدولية (IOC).

وستكون تلك القرارات سارية المفعول حتى إشعار آخر.

ودعا الفيفا مرة أخرى إلى استعادة السلام بشكل عاجل، وبدء حوار بناء على الفور.

وأكد الفيفا أنه على اتصال وثيق بالاتحاد الأوكراني لكرة القدم، وأعضاء مجتمع كرة القدم الأوكراني الذين يطلبون الدعم لمغادرة البلاد طالما استمر الصراع الحالي.

وسيواصل الفيفا حواره المستمر مع اللجنة الأولمبية الدولية، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والمنظمات الرياضية الأخرى، لتحديد أي تدابير أو عقوبات إضافية، بما في ذلك الاستبعاد المحتمل من المسابقات، والتي سيتم تطبيقها في المستقبل القريب إذا لم يتحسن الوضع بسرعة، وسيظل مكتب مجلس FIFA على أهبة الاستعداد لاتخاذ أي من هذه القرارات.

وفيما يتعلق بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 FIFA، فقد أحاط الاتحاد الدولي علمًا جيدًا بالمواقف التي عبر عنها الاتحاد البولندي لكرة القدم، واتحاد كرة القدم في جمهورية التشيك، والاتحاد السويدي لكرة القدم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقد شارك بالفعل في حوار مع الجميع من اتحادات كرة القدم هذه، وسيبقى FIFA على اتصال وثيق للبحث عن حلول مناسبة ومقبولة معًا.