كيف ينظر مبابي لإمكانية انتقال هالاند إلى ريال مدريد؟

كشفت وسائل إعلام إسبانية، اليوم السبت، عن تطور جديد بشأن سعي ريال مدريد للتعاقد مع الثنائي، الفرنسي كيليان مبابي، والنرويجي إيرلينغ هالاند.

ووفقا للصحفي ماريو كورتيغانا في صحيفة ”ماركا“ فإن كيليان مبابي يرى أن هالاند هو المهاجم رقم 9، ويعتقد أنهما سيكونان متوافقين تمامًا في الملعب، حال نجح ريال مدريد في التعاقد معهما.

رغم التحالف الفرنسي القطري لإقناعه.. مبابي يرفض شيكا "على بياض" من باريس سان جيرمان https://t.co/Q3ktyPliKM pic.twitter.com/EYHtIwsYbM — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 24, 2022

وقبل أسابيع ذكرت صحيفة ”بيلد“ الألمانية أن ريال مدريد أتم الاتفاق مع مبابي، على أن ينتقل اللاعب إلى سانتياغو برنابيو الصيف المقبل، وسيحصل اللاعب على 50 مليون يورو كراتب سنوي.

وأضافت الصحيفة الشهيرة أن مبابي سيحصد 25 مليون يورو في السنة، بعد احتساب الضرائب، وأكدت أن كل شيء تم بين الطرفين.

وقالت صحيفة ”ماركا“ إن مبابي رفض قبل أيام شيكا على بياض من إدارة باريس سان جيرمان لإغرائه بتجديد عقده مع الفريق، وأشارت إلى أن اللاعب واثق من فوزه على النادي الفرنسي.

ومع نهاية عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في يونيو المقبل ورفضه كل محاولات تجديد العقد بين الطرفين، فإن انتقاله إلى ريال مدريد سيكون مجانا، رغم أن إدارة باريس رفضت 3 عروض من ريال مدريد الصيف الماضي كان آخرها بقيمة 200 مليون يورو.

ريال مدريد يرد على تقارير تهديده لكيليان مبابي https://t.co/JW7s8KdvIe pic.twitter.com/32gZRg2LDU — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 22, 2022

في المقابل لا بد أن يفتح ريال مدريد خزائنه للتعاقد مع هالاند البالغ من العمر 21 عاما، في ظل نهاية عقده مع بروسيا دورتموند صيف عام 2024.

وريال مدريد ليس النادي الوحيد المهتم بالتعاقد مع المهاجم النرويجي، حيث يريد خوان لابورتا رئيس برشلونة حسم الصفقة مستغلا علاقته القوية مع مينو رايولا وكيل اللاعب.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ إن لابورتا مستعد للتخلص من لاعب مهم في الفريق، للتعاقد مع هالاند، حتى لا يحدث تعارض مع قانون اللعب المالي النظيف.

وأضافت أنه مع الأخذ في الاعتبار أن التوقيع مع هالاند – بغض النظر عن الراتب – سيكلف أكثر من 100 مليون يورو (75 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي، بالإضافة إلى 40 مليون يورو عمولة كحد أدنى، 20 مليون يورو للوكيل رايولا و20 مليون يورو لوالد اللاعب).

ويبدو مانشستر سيتي منافسا قويا للثنائي الإسباني للحصول على توقيع هالاند، بعد أن فشل النادي الإنجليزي في التعاقد مع هاري كين من توتنهام الصيف الماضي.