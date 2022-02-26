الصحف الرياضية: عملية هالاند قيد التشغيل.. عالم الرياضة يعاقب روسيا.. وغضب ميلان (صور)

شكلت معاقبة عالم الرياضة روسيا على غزوها لأوكرانيا، ومصير النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند في ظل اجتماع خوان لابورتا رئيس برشلونة مع وكيل أعماله مينو رايولا ورغبة ريال مدريد في تحقيق صفقة كبرى تجمعه مع هالاند، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بأبرز لقاءات، اليوم السبت، في الدوريات الأوروبية، وأهمها لقاء ريال مدريد، ورايو فاليكانو، وباريس سان جيرمان أمام سانت إيتيان، وزيارة يوفنتوس لإيمبولي، وفشل ميلان وإنتر ميلان في الفوز بالدوري الإيطالي، حيث اكتفيا بالتعادل أمام أودينيزي وجنوة.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على ريال مدريد، ورغبته في التعاقد مع الفرنسي كليان مبابي، والنرويجي إيرلينغ هالاند، وكتبت: ”ريال مدريد يهيئ الضربة الكبرى: العملية قيد التشغيل“.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني، وكتبت: ”المتصدر يزور فريق رايو فاليكانو المكتئب“.

الصحيفة اهتمت بقرعة دور الـ16 للدوري الأوروبي، ومواجهات الأندية الإسبانية، وكتبت: ”إشبيلية الأسوأ حالًا“.

سبورت

ركزت الصحيفة على اجتماع خوان لابورتا رئيس برشلونة برفقة جوردي كرويف مع مينو رايولا وكيل النرويجي إيرلينغ هالاند وكتبت: ”قمة من أجل هالاند“.

كما تحدثت عن قرعة دور الـ16 للدوري الأوروبي، وكتبت: ”غالطة سراي منافس برشلونة في دور الـ16 للدوري الأوروبي“.

الصحيفة اهتمت بمعاقبة روسيا رياضيًا بسبب غزوها أوكرانيا، وكتبت: ”عالم الرياضة يعاقب روسيا“.

كما اهتمت بلقاء رايو فاليكانو وريال مدريد متصدر الدوري الإسباني، وكتبت: ”أنشيلوتي لا يرى لقب الدوري الإسباني محسومًا“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تطور مستوى برشلونة في اللقاءات الأخيرة، وعودته القوية، وكتبت: ”انطلاقة“.

كما تحدثت عن قرعة دور الـ16 للدوري الأوروبي، ومواجهة برشلونة لغلطة سراي التركي، وكتبت: ”قرعة جيدة لبرشلونة“.

الصحيفة اهتمت بنقل نهائي دوري أبطال أوروبا من سان بطرسبورغ الروسية إلى ملعب فرنسا في باريس، وكتبت: ”الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ينقل نهائي دوري أبطال أوروبا إلى باريس“.

كما اهتمت بلقاءات، اليوم السبت، في الدوري الإسباني، وأبرزها لقاءان، هما: رايو فاليكانو وريال مدريد، وأتلتيكو مدريد وسيلتا فيغو.

أس

ركزت الصحيفة على لقاء رايو فاليكانو وريال مدريد في الدوري الإسباني، ومواجهة كريم بنزيما ورادميل فالكاو: ”نمران“.

الصحيفة تحدثت عن لقاء أتلتيكو مدريد وسيلتا فيغو، وكتبت: ”غريزمان وجواو فيليكس ثنائي فاخر“.

الصحيفة اهتمت بمعاقبة روسيا رياضيًا لغزوها أوكرانيا، وكتبت: ”عالم الرياضة يعاقب روسيا“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء باريس سان جيرمان وسانت إيتيان في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”مبابي، الأخضر الأخير قبل ريال مدريد“.

كما اهتمت بفوز رين على مونبيلييه 4/2 في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”رين في عرض برهان قوة“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل ميلان أمام أودينيزي 1/1، وفشل إنتر ميلان في استغلال الفرصة للانفضاض على الصدارة، وتعادل سلبيا أمام جنوة، وكتبت: ”لا يفوزون“ و“غدًا نابولي من أجل الذهاب للصدارة“.

الصحيفة اهتمت بلقاء إمبولي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”يوفنتوس في إمبولي: آليغري يجمع في الهجوم كين مع فلاهوفيتش“.

كما اهتمت بدعوة الصربي سينيسا ميهايلوفيتش مدرب نابولي بإيقاف الحرب.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل ميلان 1/1 أمام أودينيزي، وتعادل إنتر ميلان سلبيًا أمام جنوة ليبقى ميلان متصدر بفارق نقطتين عن جاره، وكتبت: ”غضب ميلان وأزمة إنتر ميلان“.

كما تحدثت عن لقاء إمبولي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي، وكتبت: ”8 غائبين وفلاهوفيتش ودون أعذار“.

الصحيفة اهتمت بغزو روسيا لأوكرانيا، وكتبت: ”لا للحرب، بوتين نسيت ذلك“.

