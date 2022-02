ترتيب الدوري الإيطالي: الإنتر يرفض هدية ميلان "المتعثر" ويتعادل أمام جنوى

رفض نادي إنتر ميلان الهدية التي قدمها له غريمه ميلان، واكتفى بالتعادل السلبي خلال المباراة التي جمعته بنظيره جنوى، في الجولة الـ 27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي أقيمت على ملعب لويجي فيراريس ”ماراتسي“.

ولم ظهر إنتر بالمستوى المأمول، وفشل الفريقان في تسجيل أي أهداف.

بهذه النتيجة ظل إنتر ميلان في المركز الثاني برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن ميلان صاحب الصدارة، لكن النيراتزوري له مباراة مؤجلة.

وعلى الجانب الآخر لا يزال جنوى قريبًا من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، حيث بقي في المركز الـ 19 من جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 17 نقطة.

Lots of thrills, but no goals: the match ends 0-0 🔚⚖️#GenoaInter #SerieA💎 #WeAreCalcio pic.twitter.com/3NvoUcnujW

— Lega Serie A (@SerieA_EN) February 25, 2022