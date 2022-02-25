ترتيب الدوري الإيطالي: الإنتر يرفض هدية ميلان "المتعثر" ويتعادل أمام جنوى

رفض نادي إنتر ميلان الهدية التي قدمها له غريمه ميلان، واكتفى بالتعادل السلبي خلال المباراة التي جمعته بنظيره جنوى، في الجولة الـ 27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي أقيمت على ملعب لويجي فيراريس ”ماراتسي“.

ولم ظهر إنتر بالمستوى المأمول، وفشل الفريقان في تسجيل أي أهداف.

بهذه النتيجة ظل إنتر ميلان في المركز الثاني برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن ميلان صاحب الصدارة، لكن النيراتزوري له مباراة مؤجلة.

وعلى الجانب الآخر لا يزال جنوى قريبًا من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، حيث بقي في المركز الـ 19 من جدول ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 17 نقطة.

وفي وقت سابق أجبر أودينيزي مضيفه ميلان على التعادل بهدف لمثله، في أولى مباريات الجولة 27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تحكم ميلان في مجريات الشوط الأول واستطاع إنهاءه متقدما بهدف جاء مع حلول الدقيقة 29، إثر كرة طويلة أرسلها أليساندرو تونالي إلى البرتغالي رافائيل لياو الذي أودعها الشباك بقدمه اليمنى.

وانتظرت جماهير ميلان في ”سان سيرو“ أداء مشابها في الشوط الثاني، إلا أن أودينيزي كان له رأي آخر وفرض أفضليته بأسلوب هجومي أسفر عن هدف أحرزه المدافع ديسنتي أودوجيو في الدقيقة 66.

ورفع ميلان رصيده إلى 57 نقطة يحتل بها صدارة الترتيب، في حين بقي أودينيزي في المركز الرابع عشر بـ 29 نقطة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي: