الغارديان: أندية دوري السوبر الأوروبي ستعيد إطلاق البطولة خلال أيام

قالت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية، في تقرير حصري يوم الجمعة، إن المنشقين الثلاثة ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس سيعيدون إطلاق مشروع دوري السوبر الأوروبي الأسبوع المقبل، مع وعد بإلغاء الاقتراح الأصلي لجعل بعض الأندية أعضاء دائمين، فيما يشكل هجوما جديدا على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) المهيمن على البطولات القارية.

ومن المقرر أن يتحدث رئيس يوفنتوس أندريا أنييلي، يوم الخميس المقبل، في قمة صناعة الرياضة التي من المتوقع أن يحدد فيها مقترحات جديدة لدوري السوبر الأوروبي من ناديه، التي ستزيل الفكرة التي لا تحظى بشعبية كبيرة بشأن الأعضاء الدائمين واستبدالهم بأندية متأهلة من الدوري المحلي بشكل تقليدي.

ويعتبر اليويفا أن دوري السوبر الأوروبي قد مات، وقد اعتذرت الأندية الإنجليزية الستة التي شاركت في تأسيس المشروع، وتقبلت فرض غرامات من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز؛ لمشاركتها القصيرة والكارثية في المشروع في أبريل/نيسان من العام الماضي، إلا أنها لا تزال حية في أذهان الثلاثي ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس.

وفي وثيقة تمت كتابتها في سبتمبر/أيلول الماضي، ادعى مؤيدو دوري السوبر الأوروبي أيضًا أن نموذجهم الجديد سيسمح بإنشاء أندية تنافسية في المدن الأوروبية التي لا توجد فيها أندية منافسة حاليًا، مستشهدين بمدن لوكسمبورغ ودبلن كأمثلة.

فتح "اليويفا" تحقيقا من أجل اتخاذ إجراءات انضباطية ضد ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بسبب محاولات إطلاق #دوري_السوبر_الأوروبي.#إرم_سبورت pic.twitter.com/wITZuBOA0b — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) May 12, 2021

وتأتي خطوة محاولة إعادة إطلاق دوري السوبر الأوروبي تمهيدًا لجلسة استماع في محكمة العدل الأوروبية في وقت لاحق من هذا العام، حيث سيتحدى المتمردون الثلاثة ما يسمونه موقف اليويفا ”الاحتكاري“ في كرة القدم الأوروبية. في حين تم طرد الأندية الثلاثة من قبل رئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر تشيفرين بصفتهم ”مدعين“، لكن لا يزال دوري السوبر موجودًا ككيان اعتباري.

تعديلات على المشروع

وفي جزء من محاولة لتغيير التصورات العامة عن دوري السوبر الأوروبي، التي تم التخلي عنها من قبل الأندية الإنجليزية الستة في غضون أيام من إطلاقها الفاشل، سيقول أنييلي إنه تم التخلي عن وضع العضو الدائم ”لزيادة تأثير اللعبة إلى أقصى حد“.

وستكون هناك انتقادات، خلال كلمة أنييلي، لجودة كرة القدم في مسابقات الاتحاد الأوروبي الحالية بما في ذلك دوري أبطال أوروبا؛ ما يقوله دوري السوبر الأوروبي هو فشل لوائح اللعب المالي العادل للاتحاد الأوروبي؛ والميزة غير العادلة للأندية المملوكة للدول. وستستهدف بطولة دوري السوبر الأوروبي أيضًا رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، رئيس شركة الاستثمارات الرياضية القطرية الذي شهد زيادة مكانته وسلطته في اللعبة، في عملية التطهير التي أعقبت فشل دوري السوبر الأوروبي.

الخليفي، الذي لم يزج بناديه باريس سان جيرمان للمشاركة في الانقلاب الفاشل في أبريل/نيسان الماضي، هو الآن أيضًا رئيس اتحاد الأندية الأوروبية الكبرى التي تضغط على اليويفا نيابة عن الأندية، وتشارك في ملكية الكيان التجاري في قلب مسابقات الاتحاد الأوروبي، وهو أيضًا رئيس مجلس إدارة مجموعة beIN Media التي تمتلك حقوق بث مسابقات اليويفا في الشرق الأوسط.

وفي الوثيقة المذكورة تقول الأندية الثلاثة المتمردة: ”الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لديه علاقات وثيقة مع بعض مالكي الأندية من الدول غير الأعضاء الذين هم رعاة تجاريون لبعض المسابقات والأندية، وهم المشترون الرئيسيون لحقوق البث الإعلامي للمسابقات التي يديرها اليويفا.

”لماذا يجب السماح بتعطيل سوق كرة القدم لصالح عدد قليل من الأندية المملوكة للدول؛ بسبب المساعدات الحكومية القادمة من هذه الدول غير الأعضاء؟

وتدعي أندية دوري السوبر الأوروبي الثلاثة أنها ستعزز النمو في دول الاتحاد الأوروبي التي ليست موطنًا لقوى الأندية التقليدية، ”على سبيل المثال، سيحصل سكان دبلن أو لوكسمبورغ أخيرًا على حق الوصول إلى المسابقات القارية المتميزة ”. لا تقر بأن العديد من مشجعي كرة القدم من دبلن وأيرلندا بشكل عام يدعمون الأندية الإنجليزية، ويسافرون بانتظام لمشاهدة مبارياتها في أي مكان.

ويعتقد الدوري الإنجليزي بشكل خاص أن دوري السوبر الأوروبي بات من الماضي، وأن الأندية الأعضاء الستة (مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وآرسنال وليفربول وتوتنهام هوتسبير وتشيلسي) اعترفت بخطئها في التقدير. ستجعل اللوائح الجديدة من المستحيل في المستقبل على المتمردين الانضمام إلى منافسة غير مرخصة من الاتحاد الأوروبي.