نتائج قرعة دور الـ16 في الدوري الأوروبي

أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ اليوم الجمعة قرعة دور الـ16 من الدوري الأوروبي للموسم 2021/2022.

وفيما يلي نتائج القرعة

غلاسكو رينجرز الاسكتلندي VS النجم الأحمر الصربي

سبورتينغ براغا البرتغالي VS موناكو الفرنسي.

بورتو البرتغالي VS ليون الفرنسي.

أتالانتا الإيطالي VS باير ليفركوزن الألماني.

إشبيلية الإسباني VS ويستهام يونايتد الإنجليزي.

لايبزيغ الألماني VS سبارتاك موسكو الروسي.

ريال بيتيس الإسباني VS آينتراخت فرانكفورت الألماني.

مواعيد مباريات دور الـ16:

ومن المقرر ان تقام جميع مباريات ذهاب دور الـ16 يوم 10 مارس، بينما تقام مباريات العودة بعد أسبوع في 17 مارس.

غياب جافي

ولن يتمكن المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، من الاعتماد على لاعب خط الوسط جافي، في مواجهة ثمن نهائي بطولة الدوري الأوروبي أمام غالطة سراي.

وتلقى جافي بطاقة صفراء في مواجهة نابولي، وبالتالي سيغيب عن لقاء ذهاب ثمن النهائي بداعي الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

ووفقا لصحيفة ”سبورت“ الإسبانية، فإن تصرف جافي المتهور بالتدخل العنيف في اللحظات الأخيرة على أحد لاعبي نابولي كلفه الغياب عن المباراة المقبلة.

🚨 Barça to face @GalatasaraySK in the @EuropaLeague last 16! FIRST LEG

🏟️ Camp Nou

📅 10 March RETURN LEG

🏟️ Nef Stadyumu

📅 17 March pic.twitter.com/XegrHCZgGc — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 25, 2022

في حين سيشارك المدافع جيرارد بيكيه مدافع برشلونة أمام غالطة سراي بشكل طبيعي، بعدما أنهى المباراة ضد نابولي دون حصوله على أي بطاقة، حيث كان مهددا بالغياب عن ثمن النهائي.

وحسم برشلونة عبوره لثمن النهائي بعد فوزه 4/2 على نابولي في لقاء الإياب على ملعب دييغو مارادونا، علما أنهما تعادلا 1/1 في مباراة الذهاب على ملعب كامب نو.

وسبق أن لعب برشلونة 8 مرات أمام غالطة سراي وجميعها في دوري أبطال أوروبا، حيث فاز النادي الكتالوني 5 مرات، وفاز غالطة سراي، في حين تعادلا مرتين.

ويستضيف برشلونة على ملعبه كامب نو يوم 10 مارس قبل أن يحل ضيفا على ملعب تورك تيليكوم آرينا يوم 17 مارس.

يشار إلى أن فياريال الإسباني نال لقب الموسم الماضي في الدوري الأوروبي بعدما تغلب بركلات الترجيح (11/10) على مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد التعادل 1/1.

وإشبيلية الإسباني هو أكثر ناد تتويجا بلقب الدوري الأوروبي وفي رصيده 4 ألقاب، مقابل 3 ألقاب لكل من أتلتيكو مدريد وليفربول وإنتر ميلان ويوفنتوس، ولقبين لكل من تشيلسي وبورتو وفينورد روتردام وبارما وجوتنبيرج وريال مدريد وتوتنهام وبروسيا مونشنغلادباخ.