رسميا.. يويفا يقرر إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) في بيان اليوم الجمعة إنه قرر رسميا إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا للموسم 2021/2022 في باريس بدلا من سان بطرسبرغ الروسية عقب غزو روسيا أراضي جارتها أوكرانيا.

وقال اليويفا أيضا إنه قرر إقامة مباريات الأندية والمنتخبات الروسية والأوكرانية في البطولات الأوروبية في ملاعب محايدة بدلا من ملاعبها ”حتى إشعار آخر“.

The 2021/22 #UCLfinal will move from Saint Petersburg to Stade de France in Saint-Denis. The game will be played as initially scheduled on Saturday 28 May at 21:00 CET. Full statement ⬇️ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 25, 2022

وأضاف الاتحاد القاري أن نهائي دوري أبطال أوروبا سيقام في الاستاد الوطني لفرنسا (ستاد دو فرانس) الذي يتسع لنحو 80 ألف متفرج في العاصمة باريس في 28 مايو أيار المقبل.

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بغزو أوكرانيا على نطاق واسع يوم أمس الخميس حيث تهاجم القوات الروسية أوكرانيا من الشمال والشرق والجنوب، وألحقت أضرارًا جسيمة بالمنشآت العسكرية.

وسبق أن استضاف ملعب فرنسا في باريس المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا قبل 16 عامًا وبالتحديد موسم 2005/2006 حيث تغلب برشلونة 2/1 على آرسنال.

وجاء في بيان صادر عن اليويفا أن ”اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم عقدت اليوم اجتماعا استثنائيا في أعقاب التصعيد الخطير للوضع الأمني ​​في أوروبا“.

وأضاف: ”قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم نقل نهائي دوري أبطال أوروبا 2021/2022 للرجال من سانت بطرسبرغ إلى ستاد فرنسا في سان دوني وستُلعب المباراة كما هو مقرر مبدئيًا يوم السبت 28 مايو في تمام الساعة 21:00 بتوقيت وسط أوروبا (20:00 بتوقيت غرينتش).

على ملاعب محايدة

كما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن الفرق الروسية والأوكرانية ستلعب أيضًا المباريات التي من المقرر ان تقام على أرضها في ملاعب محايدة.

وتابع البيان: ”في اجتماع اليوم، قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم أيضًا أن الأندية الروسية والأوكرانية والمنتخبات الوطنية المتنافسة في بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ستلعب مبارياتها على أرضها في ملاعب محايدة حتى إشعار آخر“.

وقال الكرملين إنه يأسف لنقل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم من مدينة سان بطرسبرغ إلى باريس قائلا إن مدينته كان بوسعها تنظيم ”مهرجان كروي“ في المناسبة.

وأقيمت مباريات الذهاب في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ومن المقرر ان تقام مباريات الإياب أيام 8 و9 و15 و 16 مارس المقبل..