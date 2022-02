رسميا.. يويفا يقرر إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) في بيان اليوم الجمعة إنه قرر رسميا إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا للموسم 2021/2022 في باريس بدلا من سان بطرسبرغ الروسية عقب غزو روسيا أراضي جارتها أوكرانيا.

وقال اليويفا أيضا إنه قرر إقامة مباريات الأندية والمنتخبات الروسية والأوكرانية في البطولات الأوروبية في ملاعب محايدة بدلا من ملاعبها ”حتى إشعار آخر“.

The 2021/22 #UCLfinal will move from Saint Petersburg to Stade de France in Saint-Denis.

The game will be played as initially scheduled on Saturday 28 May at 21:00 CET.

Full statement ⬇️

