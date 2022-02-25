الصحف الرياضية: الحرب تضرب الرياضة.. برشلونة وُلد من جديد.. وجائزة الروح الرياضية (صور)

شكل تأثير غزو روسيا لأوكرانيا على الرياضة العالمية، وإمكانية سحب تنظيم أحداث رياضية من روسيا، والمطالبات بإيقاف الحرب، ونتائج لقاءات الملحق للتأهل لدور الـ16 من الدوري الأوروبي والتي شهدت تأهل برشلونة، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بفوز آرسنال على وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفقدان الصربي نوفاك ديوكوفيتش المركز الأول في تصنيف لاعبي التنس واهتمام ليفربول بمدافع تشيلسي، الألماني أنطونيو روديغر، والروح الرياضية من طرف لاعب كاراباخ أغدام خلال لقاء أولمبيك مارسيليا في دوري المؤتمر الأوروبي.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالميةّ:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على موضوع غزو روسيا لأوكرانيا، ومطالبة لاعبي كرة القدم بالسلام، وكتبت: ”أوقفوا الحرب، بوتين اترك العالم في سلام“.

كما اهتمت الصحيفة بتأهل إشبيلية وريال بيتيس وبرشلونة لدور الـ16 من الدوري الأوروبي، وإقصاء ريال سوسيداد وكتبت عن برشلونة: ”برشلونة مارادوني يقدم عرضا في نابولي“ وعن إشبيلية كتبت: ”إشبيلية يعاني في كرواتيا ليمر لدور الـ16“.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة 4/2 في نابولي وتأهله لدور الـ16 من الدوري الأوروبي، وكتبت: ”أهداف رائعة من ألبا ودي يونغ وبيكيه وأوباميانغ لتحذير أوروبا أن برشلونة يريد المزيد“.

كما اهتمت الصحيفة بتأثير غزو روسيا لأوكرانيا على الرياضة العالمية، وكتبت: ”الحرب تضرب الرياضة أيضا“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة 4-2 على نابولي، وتأهله لدور الـ16 من الدوري الأوروبي، وكتبت: ”ممتاز“.

كما اهتمت الصحيفة بتأثير غزو روسيا لأوكرانيا على الرياضة العالمية، وكتبت: ”برشلونة لكرة السلة يرفض السفر لروسيا وكل شيء مؤجل“ و“الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يسحب اليوم نهائي دوري أبطال أوروبا من سان بطرسبورغ“.

أس

ركزت الصحيفة على غزو روسيا لأوكرانيا وتأثيرها على الرياضة، حيث طالب عدد من الرياضيين بإيقافها وكتبت: ”حرب ضد الحرب“.

كما اهتمت الصحيفة بتأهل إشبيلية وريال بيتيس وبرشلونة لدور الـ16 من الدوري الأوروبي، وإقصاء ريال سوسيداد، وكتبت عن فوز برشلونة على نابولي 4-2: ”ولد من جديد“.

الصحيفة اهتمت بالصربي نوفاك ديوكوفيتش نجم التنس العالمي بعد خسارته في دبي، وكتبت: ”ديوكوفيتش يفقد المركز الأول“.

الصحف البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على تأثير غزو روسيا لأوكرانيا على الرياضة ومقاطعة روسيا وشركاتها، وكتبت: ”المنبوذون“.

كما تحدثت عن اهتمام ليفربول بالألماني أنطونيو روديغر مدافع تشيلسي، وكتبت: ”ليفربول يستهدف روديغر في الصيف“.

الصحيفة اهتمت بفوز آرسنال على ولفرهامبتون في لقاء مؤجل عن الدوري الإنجليزي الممتاز ودخوله بقوة صراع التأهل لدوري أبطال أوروبا.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فقدان الصربي نوفاك ديوكوفيتش صدارة ترتيب لاعبي التنس عالميا، وكتبت: ”ميدفيديف يتجاوز ديوكوفيتش“.

كما تحدثت عن تأهل أولمبيك مارسيليا لدور الـ16 من دوري المؤتمر الأوروبي في لقاء شهد إخبار لاعب كاراباخ أغدام الحكم بتسجيله هدفا بيده، وكتبت: ”كاراباخ جائزة الروح الرياضية“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على صراع قطبي ميلان، إنتر ميلان وميلان على لقبي الدوري وكأس إيطاليا، حيث يلعبان يوم الجمعة في الدوري أمام جنوة وأودينيزي، ويتواجهان الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي الكأس، وكتبت: ”اليوم سباق لقب الدوري الإيطالي والثلاثاء كأس إيطاليا“.

كما تحدثت الصحيفة على معارضة عالم الرياضة لغزو روسيا لأوكرانيا والحرب، وكتبت: ”احتجاج الرياضة ضد غزو روسيا لأوكرانيا“.

الصحيفة اهتمت بتأهل أتلانتا لدور الـ16 من الدوري الأوروبي، وكتبت: ”أتلانتا يتقدم ومالينوفسكي يسجل هدفين ضد الحرب“.