اليويفا "يُخفي" لافتة لاعبي نابولي وبرشلونة لإدانة العدوان الروسي على أوكرانيا

أكد ناديا برشلونة ونابولي رفض العدوان الروسي على أوكرانيا برفع لافتة قبل مباراتهما في نابولي في إياب دور 32 للدوري الأوروبي، حيث رفع اللاعبون هذه اللافتة مجتمعين قبل المباراة التي أقيمت في استاد دييغو أرماندو مارادونا في نابولي

وتحمل اللافتة عنوان ”أوقفوا الحرب“ (لا للحرب) وتهدف إلى إظهار الدعم الكامل لموقف الأمم المتحدة والغالبية العظمى من الدول الأوروبية فيما يتعلق بهجوم روسيا بقيادة رئيسها فلاديمير بوتين على الأراضي الأوكرانية صباح اليوم والذي يمكن أن يشعل الحرب في كافة أراضي القارة الأوروبية.

وقالت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية إن البث التلفزيوني للمباراة لم يعرض اللافتة التي تتعارض بشكل مباشر مع البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) نفسه الذي يدين العدوان الروسي على الأراضي الأوكرانية.

ونشر اليويفا بيانا عبر موقعه الرسمي على الإنترنت جاء فيه “ يشارك الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) المجتمع الدولي في قلقه الكبير بشأن تطور الوضع الأمني في أوروبا ويدين بشدة الغزو العسكري الروسي المستمر لأوكرانيا.

وبصفته الاتحاد القاري يعمل اليويفا بلا كلل لتطوير وتعزيز كرة القدم وفقًا للقيم الأوروبية المشتركة مثل السلام واحترام حقوق الإنسان ، وفقًا لروح الميثاق الأولمبي. نظل حازمين في تضامننا مع مجتمع كرة القدم في أوكرانيا ومستعدون لمد يدنا إلى الشعب الأوكراني. إننا نتعامل مع هذا الوضع بمنتهى الجدية والإلحاح. سيتم اتخاذ القرارات من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد وإعلانها غدًا الجمعة“.

وتقاتل القوات الأوكرانية للتصدي لغزو روسي على ثلاثة محاور بعد أن شنت موسكو هجوما برا وبجرا وجوا هو الأكبر على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

وبعد أن أعلن الرئيس الروسي بوتين الحرب في خطاب بثه التلفزيون قبل فجر الخميس، تردد دوي الانفجارات والقذائف طوال النهار في العاصمة الأوكرانية كييف التي يقطنها نحو ثلاثة ملايين نسمة.

وانهمرت صواريخ على أهداف روسية وأبلغت السلطات الأوكرانية عن تدفق مجموعات من القوات عبر حدودها من روسيا وروسيا البيضاء من الشمال والشرق وإنزال عن طريق البحر من البحر الأسود وبحر آزوف على السواحل الجنوبية.

ووضع هذا الهجوم حدا لمساع دبلوماسية استمرت أسابيع دون أن تسفر عن أي نتيجة قام بها قادة غربيون لتجنب الحرب التي يخشون أن تحقق أسوأ مخاوفهم بسبب طموحات الرئيس الروسي.