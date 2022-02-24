برشلونة يسحق نابولي برباعية ويخطف تذكرة التأهل لدور الـ16 للدوري الأوروبي

صعد برشلونة الإسباني لدور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا كبيرا 4 – 2 على مضيفه نابولي الإيطالي، يوم الخميس، في إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 في المسابقة القارية.

فرض برشلونة سيطرته التامة على اللقاء ووجه رسالة شديدة اللهجة لمنافسيه عن عزمه المنافسة بقوة على اللقب القاري، الذي يتطلع للتتويج به لأول مرة من أجل مصالحة جماهيره التي تشعر بخيبة أمل من نتائج الفريق المخيبة خلال الموسم الحالي، الذي شهد ابتعاده مبكرا عن سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني في ظل تأخره بفارق 15 نقطة عن غريمه التقليدي ريال مدريد (المتصدر)، بالإضافة لفشله في الفوز بالسوبر الإسباني ثم وداعه المبكر من دور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وبادر برشلونة بالتسجيل مبكرا عن طريق خوردي ألبا في الدقيقة الثامنة، فيما أضاف الهولندي فرينكي دي يونج الهدف الثاني في الدقيقة 13، لكن لورينزو إنسيني قلص الفارق بتسجيله هدفا لنابولي في الدقيقة 23 من ركلة جزاء.

وعاد برشلونة لهز الشباك من جديد عن طريق نجمه جيرارد بيكيه، الذي سجل الهدف الثالث في الدقيقة 45، ثم أحرز المهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج الهدف الرابع في الدقيقة 59، بينما سجل ماتيو بوليتانو الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة 86.

وكان الفريقان قد تعادلا 1 – 1 في لقاء الذهاب، الذي جرى بملعب (كامب نو) يوم الخميس الماضي، ليظفر برشلونة بورقة الترشح للدور المقبل في البطولة التي انتقل للعب بها عقب حلوله في المركز الثالث بمجموعته في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، التي ودعها من الدور الأول للمرة الأولى منذ 18 موسما.

برشلونة الإسباني يتأهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي بعد فوزه العريض على مضيفه نابولي 4 – 2#UEL #برشلونة_نابولي#NapoliBarca pic.twitter.com/es1iKJMzTQ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 24, 2022

أتالانتا وإشبيلية ولايبزغ وبورتو لدور الـ16

وفي نفس الجولة تأهلت أندية أتالانتا الإيطالي، وإشبيلية الإسباني، ولايبزغ الألماني، وبورتو البرتغالي لدور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما حققت نتائج إيجابية خلال إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 في المسابقة القارية اليوم الخميس.

في العاصمة اليونانية أثينا، صعد أتالانتا لدور الـ16 بفوزه الكبير 3-0 على أولمبياكوس اليوناني، مكرراً فوزه 2-1 على الفريق اليوناني يوم الخميس الماضي.

وافتتح الدنماركي جواكيم مايهلي التسجيل للفريق الإيطالي في الدقيقة 40، فيما أضاف زميله الأوكراني روسلان مالينوفسكي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 67 و69 على الترتيب.

وواصل إشبيلية مسيرته في البطولة رغم خسارته 0-1 من مضيفه دينامو زغرب الكرواتي، مستفيداً من فوزه 3-1 على منافسه في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي.

وأحرز ميسلاف أورسيتش هدف المباراة في الدقيقة 65 من ركلة جزاء، فيما أنهى إشبيلية اللقاء بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه الدنماركي توماس ديلاني في الدقيقة 90 لحصوله على الإنذار الثاني.

⚫️🔵 Atalanta = round of 16 contenders 👏#UEL pic.twitter.com/jKsxZtciL5 — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 24, 2022

لايبزغ الألماني مقعده في الدور المقبل

وحجز لايبزغ الألماني مقعده في الدور المقبل، عقب فوزه الثمين 3-1 على مضيفه ريال سوسييداد الإسباني.

وكان لقاء الذهاب، الذي جرى في ألمانيا يوم الخميس الماضي، انتهى بتعادل الفريقين 2-2، ليكون لقاء الإياب حاسماً في تحديد الفريق المتأهل لدور الـ16.

وبادر ويلي أوريان بالتسجيل لمصلحة لايبزغ في الدقيقة 39، وأضاف زميله أندريه سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 59، لكن ريال سوسييداد أشعل المباراة من جديد بعدما سجل لاعبه مارتن زوبيميندي هدف تقليص الفارق في الدقيقة 67.

وقضى لايبزغ على آمال الفريق الباسكي في إدراك التعادل ولعب الوقت الإضافي، بعدما سجل السويدي إيميل فورسبيرغ الهدف الثالث في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

Leipzig head into the last 16 after an impressive 3-1 win in Spain ✅#UEL pic.twitter.com/72uaLqEt4f — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 24, 2022

بورتو يتأهل على حساب لاتسيو

واقتنص بورتو البرتغالي بطاقة التأهل لدور الـ16، بعدما انتزع تعادلاً بطعم الفوز 2-2 من ملعب مضيفه لاتسيو الإيطالي، مستفيداً من فوزه 2-1 في لقاء الذهاب الذي جرى بالبرتغال.

واتسمت المباراة بالإثارة منذ الدقائق الأولى، حيث تقدم لاتسيو بهدف حمل توقيع شيرو إيموبيلي في الدقيقة 19، لكن بورتو رد بهدفين عبر مهدي طارمي وماتيوس أوريبي في الدقيقتين 31 و68.

وحاول لاتسيو إدراك التعادل حتى تحقق له ما أراد عقب تسجيل دانييلو كاتالدي هدفاً ثانياً للفريق الإيطالي في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، لكنه لم يكن مؤثراً في صعود بورتو للدور القادم.

Possiveis adversários do #UELdraw 🔵⚪

⌚ Amanhã, às 11h 🐉 ▶ Lyon

▶ Monaco

▶ Spartak Moscovo

▶ Eintracht Frankfurt

▶ Galatasaray

▶ Estrela Vermelha

▶ Bayer Leverkusen

▶ West Ham#FCPorto pic.twitter.com/CqGGWIweTE — FC Porto (@FCPorto) February 24, 2022

وداع دورتموند

فشل بوروسيا دورتموند في قلب الطاولة على مضيفه رينجرز الأسكتلندي الذي ألحق به خسارة مذلة على ملعب ”سيغنال إيدونا بارك“ ذهابًا 2-4، واكتفى بالتعادل 2-2 ايابًا في جلاسكو ليخرج خالي الوفاض من لمسابقة الدوري الأوروبي.

وخاض دورتموند المباراة في غياب مهاجمه الدولي النروجي إرلينغ هالاند لعدم جاهرتيه بعد تعافيه مؤخراً من إصابة عضلية.

وكان رينجرز البادئ بالتسجيل عبر الإنجليزي جيمس ترافيرنيير من ركلة جزاء عند الدقيقة (22)، لكن دورتموند رد بهدفين لمواطنه الأخير الواعد جود بيلينجهام عند الدقيقة (31) والهولندي دونيل مالين عند الدقيقة (42).

وأدرك ترافينيير التعادل لأصحاب الأرض مستغلا تمريرة عرضية للنيجيري كالفين باسي فشل قطب الدفاع المخضرم ماتس هوملس في تشتيتها فتابعها الإنجليزي من مسافة قريبة داخل المرمى عند الدقيقة (57).

وكانت الفرق التي احتلت المركز الثالث في المجموعات الثماني بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، انتقلت للعب في هذا الملحق ببطولة الدوري الأوروبي، لتلاقي الفرق الحاصلة على المركز الثاني في المجموعات الثماني بدور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وتتأهل 8 أندية لدور الـ16 لتلاقي خلاله الفرق الثمانية التي تصدرت مجموعاتها في دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

ومن المقرر أن يكشف النقاب عن الفرق الأربعة الأخيرة الصاعدة للدور المقبل، حينما تجرى باقي مباريات إياب هذا الدور في وقت لاحق اليوم.