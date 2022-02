برشلونة يسحق نابولي برباعية ويخطف تذكرة التأهل لدور الـ16 للدوري الأوروبي

صعد برشلونة الإسباني لدور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا كبيرا 4 – 2 على مضيفه نابولي الإيطالي، يوم الخميس، في إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 في المسابقة القارية.

فرض برشلونة سيطرته التامة على اللقاء ووجه رسالة شديدة اللهجة لمنافسيه عن عزمه المنافسة بقوة على اللقب القاري، الذي يتطلع للتتويج به لأول مرة من أجل مصالحة جماهيره التي تشعر بخيبة أمل من نتائج الفريق المخيبة خلال الموسم الحالي، الذي شهد ابتعاده مبكرا عن سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني في ظل تأخره بفارق 15 نقطة عن غريمه التقليدي ريال مدريد (المتصدر)، بالإضافة لفشله في الفوز بالسوبر الإسباني ثم وداعه المبكر من دور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وبادر برشلونة بالتسجيل مبكرا عن طريق خوردي ألبا في الدقيقة الثامنة، فيما أضاف الهولندي فرينكي دي يونج الهدف الثاني في الدقيقة 13، لكن لورينزو إنسيني قلص الفارق بتسجيله هدفا لنابولي في الدقيقة 23 من ركلة جزاء.

وعاد برشلونة لهز الشباك من جديد عن طريق نجمه جيرارد بيكيه، الذي سجل الهدف الثالث في الدقيقة 45، ثم أحرز المهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج الهدف الرابع في الدقيقة 59، بينما سجل ماتيو بوليتانو الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة 86.

وكان الفريقان قد تعادلا 1 – 1 في لقاء الذهاب، الذي جرى بملعب (كامب نو) يوم الخميس الماضي، ليظفر برشلونة بورقة الترشح للدور المقبل في البطولة التي انتقل للعب بها عقب حلوله في المركز الثالث بمجموعته في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، التي ودعها من الدور الأول للمرة الأولى منذ 18 موسما.

أتالانتا وإشبيلية ولايبزغ وبورتو لدور الـ16

وفي نفس الجولة تأهلت أندية أتالانتا الإيطالي، وإشبيلية الإسباني، ولايبزغ الألماني، وبورتو البرتغالي لدور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما حققت نتائج إيجابية خلال إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 في المسابقة القارية اليوم الخميس.

في العاصمة اليونانية أثينا، صعد أتالانتا لدور الـ16 بفوزه الكبير 3-0 على أولمبياكوس اليوناني، مكرراً فوزه 2-1 على الفريق اليوناني يوم الخميس الماضي.

وافتتح الدنماركي جواكيم مايهلي التسجيل للفريق الإيطالي في الدقيقة 40، فيما أضاف زميله الأوكراني روسلان مالينوفسكي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 67 و69 على الترتيب.

وواصل إشبيلية مسيرته في البطولة رغم خسارته 0-1 من مضيفه دينامو زغرب الكرواتي، مستفيداً من فوزه 3-1 على منافسه في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي.

وأحرز ميسلاف أورسيتش هدف المباراة في الدقيقة 65 من ركلة جزاء، فيما أنهى إشبيلية اللقاء بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه الدنماركي توماس ديلاني في الدقيقة 90 لحصوله على الإنذار الثاني.

لايبزغ الألماني مقعده في الدور المقبل

وحجز لايبزغ الألماني مقعده في الدور المقبل، عقب فوزه الثمين 3-1 على مضيفه ريال سوسييداد الإسباني.

وكان لقاء الذهاب، الذي جرى في ألمانيا يوم الخميس الماضي، انتهى بتعادل الفريقين 2-2، ليكون لقاء الإياب حاسماً في تحديد الفريق المتأهل لدور الـ16.

وبادر ويلي أوريان بالتسجيل لمصلحة لايبزغ في الدقيقة 39، وأضاف زميله أندريه سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 59، لكن ريال سوسييداد أشعل المباراة من جديد بعدما سجل لاعبه مارتن زوبيميندي هدف تقليص الفارق في الدقيقة 67.

وقضى لايبزغ على آمال الفريق الباسكي في إدراك التعادل ولعب الوقت الإضافي، بعدما سجل السويدي إيميل فورسبيرغ الهدف الثالث في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

