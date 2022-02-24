بولندا والسويد والتشيك تعارض إقامة تصفيات كأس العالم في روسيا

قالت اتحادات بولندا والسويد وجمهورية التشيك لكرة القدم، اليوم الخميس، إنه لا يجب السماح لروسيا باستضافة مباريات بتصفيات كأس العالم الشهر المقبل بعد غزو أوكرانيا.

وذكرت الاتحادات في بيان مشترك: ”نتوقع من الاتحادين الدولي (الفيفا) والأوروبي (اليويفا) تصرفا فوريا وتقديم حلول بديلة تتعلق بأماكن مباريات ملحق التصفيات“.

شالكة يزيل شعار "غازبروم" من القمصان.. وسيباستيان فيتل لن يشارك في سباق روسيا للفورمولا 1 https://t.co/pvCF2goBFv pic.twitter.com/MsDsU8e0Uq — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 24, 2022

وأوقعت نتائج قرعة الملحق الأوروبي الخاصة بتصفيات كأس العالم للعام 2022، والتي أقيمت، في نوفمبر الماضي، منتخب البرتغال أمام تركيا، وإيطاليا أمام مقدونيا، والفائز من المباراتين سيقاتل على تذكرة عبور المونديال.

وأسفرت قرعة ملحق التصفيات الأوروبية عن مواجهة محتملة بين آخر بطلين لأوروبا إيطاليا والبرتغال من أجل مقعد بكأس العالم لكرة القدم 2022 بعد وقوعهما في مسار واحد أثناء سحب القرعة في زيوريخ.

ووزع 12 منتخبا، 10 منها من أصحاب المركز الثاني في دور المجموعات، على 3 مسارات يضم كل مسار 4 منتخبات وتتضمن كل مجموعة مرحلتي قبل النهائي والنهائي.

وتخوض الفرق الأعلى تصنيفا مباريات قبل النهائي على أرضها.

الروماني ميرتشا لوشيسكو مدرب دينامو كييف يؤكد عدم مغادرته أوكرانيا رغم هجوم الجيش الروسي وقال لوشيسكو : "لن أغادر أوكرانيا أنا لست جباناً .. آمل ان تتوقف هذه الحرب لأن الكل سيتضرر".#روسيا_أوكرانيا#الحرب_الروسية_الأوكرانية pic.twitter.com/xLH4kRHnlg — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 24, 2022

ويتأهل الفائز من كل مسار إلى النهائيات في قطر؛ ما يعني أن إيطاليا والبرتغال لا يمكنهما التأهل سويا إلى البطولة.

وتلعب إيطاليا، المتوجة ببطولة أوروبا هذا العام، والبرتغال بطلة أوروبا 2016 على أرضهما ضد مقدونيا الشمالية وتركيا على الترتيب في قبل نهائي الملحق.

وإذا فاز المنتخبان الكبيران ستستضيف البرتغال نهائي الملحق.

وسيشكل الفشل في التأهل ضربة كبيرة لإيطاليا بطلة العالم 4 مرات بعد فشلها في بلوغ النهائيات في 2018 في أول إخفاق لها خلال 60 عاما.

وتضم مجموعة أخرى ويلز، الساعية للتأهل لكأس العالم لأول مرة خلال 64 عاما، وأسكتلندا الغائبة عن النهائيات منذ 1998.

وتلعب مباريات قبل النهائي والنهائي من 24 إلى 29 مارس آذار.

وفيما يلي نتائج القرعة:

أسكتلندا وأوكرانيا .. ويلز والنمسا .. فائز 1 * فائز 2

روسيا وبولندا .. السويد والتشيك .. فائز 1 * فائز 2

إيطاليا ومقدونيا .. البرتغال وتركيا .. فائز 1 * فائز 2

المتأهل من الملحق الآسيوي يواجه المتأهل من أمريكا الجنوبية

المتأهل من أمريكا الشمالية يلاقي المتأهل من أوقيانوسيا

نظام جديد

وتم اعتماد نظام جديد للملحق الأوروبي، يشارك فيه 10 منتخبات أصحاب المركز الثاني في مجموعاتها، إضافة إلى أفضل منتخبين في دوري الأمم الأوروبية (2020/2021) لم يتأهلا إلى المونديال، أو إلى الملحق من خلال المجموعات.

وبحسب هذا النظام، فإن المنتخبات المتأهلة إلى الملحق بلغت 12 منتخبا تم تقسيمها على 3 مسارات ”أ – ب – ج“ كل مسار يضم أربعة منتخبات، سيلعب بحسب القرعة كل منتخبين في الدور نصف النهائي ”من مباراة واحدة“، ثم سيتواجه المنتخبان الفائزان في مباراة حاسمة على حجز بطاقة التأهل للمونديال، علما بأن المنتخبات الستة الأولى بحسب التصنيف الأوروبي ستخوض مواجهة نصف النهائي على أرضها.

وسينضم الفائز في كل نهائي إلى المنتخبات العشرة التي ضمنت التأهل مباشرة من خلال التصفيات.