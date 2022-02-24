رويترز: يويفا سينقل نهائي دوري أبطال أوروبا خارج روسيا

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، اليوم الخميس، عقب هجوم القوات المسلحة الروسية على أوكرانيا، إن رئيسه ألكسندر تشيفرين دعا إلى عقد اجتماع عاجل للجنة التنفيذية للاتحاد، صباح غد الجمعة؛ لبحث تداعيات الأزمة الحالية حول أوكرانيا.

وجاء الإعلان عن الاجتماع العاجل لليويفا بعد أن طلب عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي من الاتحاد، اليوم الخميس، تغيير مكان إقامة المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، والتي من المقرر إقامتها في مدينة سان بطرسبرج الروسية في 28 مايو أيار المقبل، وعدم إقامة أي بطولات دولية للعبة الشعبية في مدن روسية.

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وكان من المقرر إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا في استاد نادي زينيت سان بطرسبرج، المرتبط بعقد رعاية مع عملاق الطاقة الروسي جازبروم التي ترعى أيضا بطولة أوروبا 2024.

وعادة ما تجتذب المباراة اهتماما جماهيريا هائلا عبر أنحاء أوروبا.

وقال اليويفا في بيان: ”بعد التطورات بين روسيا وأوكرانيا في آخر 24 ساعة، قرر رئيس اليويفا الدعوة إلى عقد اجتماع غير عادي للجنة التنفيذية للاتحاد، يوم الجمعة 25 فبراير في الساعة العاشرة صباحا بتوقيت وسط أوروبا؛ من أجل تقييم الوضع واتخاذ القرارات اللازمة“.

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من جهة أخرى، قال مصدر على صلة بالأحداث لرويترز، اليوم الخميس، إن اليويفا سينقل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا من سان بطرسبرج إلى مكان آخر؛ بعد الغزو الروسي لأوكرانيا خلال اجتماعه الطارئ، غدا الجمعة.

ومن المقرر أن يلتقي زينيت سان بطرسبرج في وقت لاحق، اليوم الخميس، مع ريال بيتيس الإسباني على أرض الأخير، وقال اليويفا إن المباراة ستمضي قدما كما هو مقرر دون أي تغيير.

وأضاف اليويفا: ”يستطيع اليويفا التأكيد بأن المباريات المقررة الليلة ستقام كما هو مقرر لها، دون تغيير“.

ويوم الثلاثاء الماضي، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه لا يجب السماح لروسيا باستضافة أحداث كروية مثل نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد قرار موسكو الاعتراف باستقلال إقليمين انفصاليين في شرق أوكرانيا.

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وردا على سؤال حول نهائي دوري الأبطال، المقرر إقامته في مدينة سان بطرسبرج الروسية، في مايو أيار، قال جونسون في البرلمان: ”أعتقد أنه من غير المعقول إقامة بطولات دولية كبرى لكرة القدم في روسيا، بعد غزو دولة ذات سيادة“.

وكشفت بريطانيا أنها ستناقش مع السلطات المعنية مكان إقامة نهائي دوري الأبطال. وقالت نادين دوريس وزيرة الرياضة البريطانية، إن بلادها ستناقش هذا الأمر مع سلطات كرة القدم.

وكتبت دوريس على تويتر: ”لدي مخاوف كبيرة بخصوص الأحداث الرياضية المقرر إقامتها في روسيا مثل نهائي دوري الأبطال، وسنناقش ذلك مع السلطات المعنية“.

وأضافت: ”لن نسمح للرئيس بوتين باستغلال الأحداث على الصعيد العالمي لإضفاء الشرعية على غزوه غير القانوني لأوكرانيا“.

وتجدر الإشارة إلى أن ”يويفا“ كان قد نقل نهائي دوري الأبطال في كل من النسختين الماضيتين؛ بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

ولُعبت 8 مباريات في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث فاز باريس سان جيرمان 1/0 على ريال مدريد، ومانشستر سيتي 5/0 على سبورتينغ لشبونة، وليفربول 2/0 على إنتر ميلان، وتشيلسي 2/0 على ليل.

في حين تعادل بايرن ميونخ 1/1 مع ريد بول سالزبورغ، ويوفنتوس 1/1 مع فياريال، وبنفيكا 2/2 مع أياكس أمستردام، وأتلتيكو مدريد 1/1 مع مانشستر يونايتد.