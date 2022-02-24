ميلان ضد إنتر ويوفنتوس مع فيورنتينا.. قناة أبوظبي الرياضية تنقل مباريات نصف نهائي كأس إيطاليا مجانا

أعلنت ”قناة أبوظبي الرياضية“ نقل مباريات نصف نهائي ونهائي كأس إيطاليا للموسم الحالي 2021/2022.

وذكرت ”قناة أبوظبي الرياضية“ عبر حسابها في موقع ”تويتر“: ”تنقلها فضائيا مجانا للمشاهدين، أبوظبي للإعلام تعلن حصول أبوظبي الرياضية“ على حقوق بث مباريات نصف النهائي والمباراة النهائية لكأس إيطاليا في الشرق الأوسط.. تنطلق مباريات هذا الدور في الأول من مارس وتَجمع أكبر 4 فرق في الكرة الإيطالية، هي: ميلان، وإنتر ميلان، وفيورنتينا، ويوفنتوس“.

تنقلها فضائياً مجانا للمشاهدين..#أبوظبي_للإعلام تعلن عن حصول "#أبوظبي_الرياضية" على حقوق بث مباريات نصف النهائي والمباراة النهائية لـ #كأس_إيطاليا في الشرق الأوسط.. تنطلق مباريات هذا الدور أول مارس وتجمع أكبر 4 فرق في الكرة الايطالية هي ميلان وانتر ميلان وفيورنتينا ويوفنتوس pic.twitter.com/lnUwkuqVRR — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 24, 2022

ومن المقرر أن يلعب ميلان مع إنتر ميلان إذ تُلعب مباراة الذهاب يوم الـ1 من مارس والإياب يوم الـ20 من أبريل، في حين يستضيف فيورنتينا على ملعبه أرتيميو فرانكي (فلورنسا) منافسه يوفنتوس يوم الـ2 من مارس، وتقام مباراة الإياب يوم الـ20 من أبريل على ملعب أليانز ستاديوم.

وكان ميلان وإنتر ميلان تواجها مرتين في الموسم الحالي من الدوري الإيطالي حيث تعادلا 1/1 في الدور الأول، وفاز ميلان 2/1 في الدور الثاني، كما تعادل يوفنتوس 1/1 مع فيورنتينا في الدور الأول، قبل أن يفوز اليوفي 1/0 في الدور الثاني.

ويوفنتوس هو بطل النسخة الأخيرة من كأس إيطاليا بعد فوزه 2/1 على أتلانتا في المباراة النهائية، علما أن يوفنتوس أكثر ناد تتويجا باللقب برصيد 14 مرة، مقابل 9 مرات لروما، و7 مرات لكل من لاتسيو وإنتر ميلان.

في حين نال نابولي اللقب 6 مرات وكذلك فَعل فيورنتينا، بينما نال ميلان لقب كأس إيطاليا 5 مرات وهو نفس عدد ألقاب تورينو في المسابقة ذاتها.

وحقق يوفنتوس فوزا قاتلا على ضيفه ساسولو بنتيجة 2/1، في ربع نهائي كأس إيطاليا.

وسجل هدفي يوفنتوس باولو ديبالا في الدقيقة الثالثة، وروان تريسولدي (لاعب ساسولو) بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الـ88، في حين سجل حامد تراوري هدف ساسولو الوحيد، في الدقيقة الـ24.

تأهل فيورنتينا

وكان فيورنتينا تأهل إلى نصف نهائي كأس إيطاليا، بعد الفوز 3/2 على أتالانتا في ربع النهائي.

وافتتح فيورنتينا التسجيل في الدقيقة التاسعة، بتوقيع كرزيستوف بياتيك من ركلة جزاء، ثم تعادل ديفي زاباكوستا لأتالانتا في الدقيقة الـ30.

وعزز جيرمي بروجا تقدم أتالانتا في الدقيقة الـ56، قبل أن يعادل بياتيك النتيجة لفيورنتينا في الدقيقة الـ71.

ولعب فيورنتينا منقوصًا من الدقيقة الـ79، بعد طرد لوكاس مارتينيز ببطاقة صفراء ثانية، لكنه نجح في تسجيل الفوز عن طريق نيكولا ميلنكوفيتش، في اللحظات الأخيرة، في الدقيقة الـ90+3.