اللاعبون البرازيليون في أوكرانيا يناشدون حكومتهم إجلاءهم سريعا (فيديو)

طالب لاعبون برازيليون من ناديي دينامو كييف وشاختار دونيتسك الأوكرانيين وعائلاتهم بإنقاذهم من البلاد مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا يوم الخميس.

وأعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شارة البدء بتنفيذ عملية عسكرية في شرق أوكرانيا، إذ أطلقت القوات الروسية صواريخ على بضع مدن أوكرانية وهبطت القوات الروسية في الجنوب، في تصعيد كبير للصراع في شرق أوروبا.

ويبدو أن المطارات والمناطق العسكرية كانت الأهداف الأولية للهجوم الروسي، لذلك توقفت الحركة الجوية المدنية من المطارات ليلجأ لاعبو دينامو كييف وشاختار دونيتسك البرازيليون – هما الفريقان الوحيدان اللذان فازا بالدوري الأوكراني الممتاز في العقود الثلاثة الماضية – إلى طلب المساعدة من بلدهم. حسب شبكة ”فوكس نيوز“ الأمريكية.

Jogadores brasileiros do Shakhtar e do Dínamo estão reunidos com as famílias em um hotel de Kiev. Acabaram de gravar esse vídeo pedindo ajuda das autoridades brasileiras para deixar o país. pic.twitter.com/7ah1RuKGo2

— Arthur Quezada (@ArthurQuezada) February 24, 2022