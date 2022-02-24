اللاعبون البرازيليون في أوكرانيا يناشدون حكومتهم إجلاءهم سريعا (فيديو)

طالب لاعبون برازيليون من ناديي دينامو كييف وشاختار دونيتسك الأوكرانيين وعائلاتهم بإنقاذهم من البلاد مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا يوم الخميس.

وأعطى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شارة البدء بتنفيذ عملية عسكرية في شرق أوكرانيا، إذ أطلقت القوات الروسية صواريخ على بضع مدن أوكرانية وهبطت القوات الروسية في الجنوب، في تصعيد كبير للصراع في شرق أوروبا.

ويبدو أن المطارات والمناطق العسكرية كانت الأهداف الأولية للهجوم الروسي، لذلك توقفت الحركة الجوية المدنية من المطارات ليلجأ لاعبو دينامو كييف وشاختار دونيتسك البرازيليون – هما الفريقان الوحيدان اللذان فازا بالدوري الأوكراني الممتاز في العقود الثلاثة الماضية – إلى طلب المساعدة من بلدهم. حسب شبكة ”فوكس نيوز“ الأمريكية.

Jogadores brasileiros do Shakhtar e do Dínamo estão reunidos com as famílias em um hotel de Kiev. Acabaram de gravar esse vídeo pedindo ajuda das autoridades brasileiras para deixar o país. pic.twitter.com/7ah1RuKGo2 — Arthur Quezada (@ArthurQuezada) February 24, 2022

وتوسل لاعبون من بينهم جونيور مورايس، البرازيلي الذي حصل على الجنسية الأوكرانية عام 2019 وخاض 11 مباراة دولية مع بلده الجديد، الإنقاذ في مقطع فيديو نُشِر على وسائل التواصل الاجتماعي وقد شوهد في الفيديو نحو عشرة رجال فضلا عن ستة من النساء والأطفال.

وقال مورايس في اقتباسات مترجمة من البرتغالية ”الوضع صعب. أطلب منكم نشر هذا الفيديو حتى يصل إلى الحكومة. الحدود مغلقة والبنوك، ولا وقود، سيكون هناك نقص في الغذاء، لا يوجد مال. لقد اجتمعنا في انتظار خطة لمغادرة أوكرانيا.“

وفي غضون ذلك، أصدرت فورمولا1 بيانًا قالت فيه إنها تراقب الوضع فيما يتعلق بسباق الجائزة الكبرى الروسي المقرر عقده في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وسيقام السباق في مدينة سوتشي التي تبعد نحو 12 ساعة بالسيارة من الحدود الجنوبية مع أوكرانيا التي بدأت القوات الروسية في عبورها بكثافة صباح الأحد.

وبدأت روسيا عملية عسكرية واسعة النطاق في أوكرانيا على الرغم من التحذيرات الغربية والتهديد بفرض عقوبات غير مسبوقة على موسكو.

وأفادت التقارير بوقوع ضربات صاروخية وتفجيرات في العاصمة الأوكرانية كييف ومدن أخرى، وسط أنباء عن سقوط العديد من القتلى في الساعات الأولى للغزو.

وأعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمر زيلينسكي، الأحكام العرفية لأن بلاده تقاوم غزوًا روسيًّا، وحث الشعب في رسالة بالفيديو على عدم الذعر، قائلا إنهم مستعدون لأي شيء وسيخرجون منتصرين.