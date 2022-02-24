متحدث باسم عائلة اللاعب ردًّا على ريال مدريد: هالاند ليس سيارة مستعملة

رد النرويجي يان أجي فغور، الصديق المقرب لعائلة النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند والناطق الرسمي باسمها، حسب صحيفة “ سبورت “ على أخبار طلب ريال مدريد من اللاعب الانتظار حتى 2023 للتعاقد معه.

وكتب الصديق المقرب والناطق الرسمي لعائلة هالاند على صفحته على “ تويتر “ :“ الرجاء إيقاف صفقة 2023 هذه، إيرلينغ هالاند ليس سيارة مستعملة يمكن إيقافها في مكان ما لغاية الحاجة إليها، هالاند مثل سيارة بوجاتي يجب استعمالها الآن“.

واعتبرت التغريدة حسب صحيفة ”سبورت“ بمثابة مهاجمة لريال مدريد الذي طلب حسب تقارير إعلامية من النجم النرويجي إيرلينغ هالاند البقاء في بروسيا دورتموند حتى صيف 2023 للتعاقد معه كنجم أول في سوق الانتقالات لكونه سيضم الفرنسي كيليان مبابي في صيف 2022 وسيكون الصفقة الأشهر والأكثر نجومية.

ولم يعلق ريال مدريد نهائيا على الأخبار المنتشرة بشأن طلبه من هالاند الانتظار حتى صيف 2023 لكن بضع وسائل إعلام مقربة من الفريق الملكي أكدت قدرته على حسم الصفقتين في الصيف المقبل.

ولم يحدد إيرلينغ هالاند مستقبله بعد، رغم طلب إدارة بروسيا دورتموند من اللاعب إخبارها بقراره إذ ترغب في تجديد عقده والإبقاء عليه للمستقبل.

ويعتبر هالاند هدفا لعدة أندية أوروبية حيث يسعى كل من ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان للتعاقد معه في الصيف المقبل مستنفدين من شرط جزائي في عقده يسمح له بالرحيل الصيف المقبل مقابل 75 مليون يورو.

وقدم إيرلينغ هالاند مستوى مميزا مع بروسيا دورتموند منذ انتقاله لصفوفه قادما من سالزبورغ النمساوي في 2020 إذ سجل 80 هدفا في 79 لقاء، ويدير أعماله الوكيل الشهير مينو ريولا الذي يمر حاليّا بأزمة صحية.

وسبق لوكيل أعماله برفقة والده أن قاما بلقاءات مباشرة مع الأندية الراغبة في ضمه ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي لكن اللاعب لم يحدد مستقبله والفريق الذي يرغب في الانتقال إليه رغم كون تقارير إعلامية تحدثت عن رغبته في اللعب بالدوري الإسباني.. والأقرب ريال مدريد.