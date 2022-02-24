الصحف الرياضية: فينيسيوس يستهدف باريس سان جيرمان.. وبرشلونة لا يريد خسارة لقب آخر

شكل تعادل أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد 1-1 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا ولقاء نابولي وبرشلونة في الدور الفاصل للتأهل لدور الـ16 بالدوري الأوروبي العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بفوز ليفربول على ليدز 6-0 وتقليص الفارق عن مانشستر سيتي لـ3 نقاط ولقاءات إياب الدور الفاصل للتأهل لدور الـ16 في مسابقات الدوري الأوروبي ودور المؤتمر الأوروبي وتصريحات الصربي نوفاك ديوكوفيتش نجم التنس العالمي والتجارب الخاصة بفرق الفورمولا وان.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تعادل أتلتيكو مدريد 1-1 أمام مانشستر يونايتد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا وكتبت “ جائزة صغيرة لأتلتيكو مدريد.. جيد ”.

كما اهتمت بلقاءات الأندية الإسبانية في إياب الدور الفاصل للتأهل لدور الـ16 من الدوري الأوروبي إشبيلية وريال بيتيس وريال سوسيداد وكتبت عن لقاء نابولي وبرشلونة “ برشلونة لا يريد خسارة لقب آخر“.

الصحيفة اهتمت بريال مدريد والموسم التحضيري المقبل وكتبت “ ريال مدريد يهيئ جولة تضم كلاسيكو أمام برشلونة ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة ونابولي في إياب الدور الفاصل للتأهل لدور الـ16 بالدوري الأوروبي وكتبت “ كرة المقابلة ”.

كما تحدثت عن تعادل أتلتيكو مدريد أمام مانشستر يونايتد 1-1 في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا وكتبت “ أتلتيكو مدريد كان يستحق أكثر أمام مانشستر يونايتد ”.

الصحيفة اهتمت ببداية تجارب الفورمولا وان وكتبت “ الفورمولا وان تدخل بقوة اختبارات الحلبة ”.

كما اهتمت بلقاءات الأندية الإسبانية في إياب الدور الفاصل للتأهل لدور الـ16 من الدوري الأوروبي ريال سوسيداد –لايبزيغ و ريال بيتيس – زينت سان بطرسبورغ و دينامو زغرب – إشبيلية.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على لقاء نابولي وبرشلونة في الدوري الأوروبي وكتبت “ الفوز فقط ”.

الصحيفة تحدثت عن تعادل أتلتيكو مدريد أمام مانشستر يونايتد 1-1 في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا وكتبت “ الحسم في أولد ترافورد ”.

كما اهتمت بأخبار تتحدث عن إمكانية انتقال كليان مبابي لريال مدريد وكتبت “ خيار بقاء مبابي في باريس سان جيرمان ”

الصحيفة اهتمت باختبارات فرق الفورمولا وان على الحلبة.

آس

ركزت الصحيفة على تعادل أتلتيكو مدريد أمام مانشستر يونايتد 1-1 في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا مع تقديم مستوى جيد وكتبت “ هذا هو الطريق ”.

كما تحدثت عن لقاء برشلونة ونابولي في إياب الدور الفاصل للتأهل لدور الـ16 بالدوري الأوروبي وكتبت “ أوروبا أو لا شيء“.

الصحيفة اهتمت بفينيسيوس جونيور النجم البرازيلي لريال مدريد وكتبت “ فينيسيوس جونيور يستهدف باريس سان جيرمان“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على تعادل مانشستر يونايتد أمام أتلتيكو مدريد 1-1 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت ”سجل الشاب إلانغا هدفًا من اللمسة الأولى لينقذ تعادلا لمانشستر يونايتد أمام أتلتيكو مدريد .“

كما اهتمت الصحيفة بفوز ليفربول 6-0 على ليدز يونايتد وتقليص الفارق عن مانشستر سيتي ل3 نقاط في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وكتبت “ سداسية كلوب تقلص الفارق عن مانشستر سيتي لـ3 نقاط ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على نجم التنس العالمي الصربي نوفاك ديوكوفيتش وكتبت ”نوفاك ديوكوفيتش: ليس لدي الرغبة لأكون مصدر تهديد لأي شخص ”.

كما تحدثت عن تعادل أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد 1-1 في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت “ مانشستر يونايتد يخرج سالما ”.

الصحيفة اهتمت بلقاء كارباغ أغدام وأولمبيك مارسيليا في إياب الدور الفاصل للتأهل لدور الـ16 لمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي وكتبت “ إعادة إشعال الشعلة ”.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب تشيلسي وكتبت “ لوكاكو يريد إنتر ميلان“

كما تحدثت عن لقاء نابولي وبرشلونة في إياب الدور الفاصل للتأهل لدور الـ16 بالدوري الأوروبي وكتبت “ مهمة ممكنة ”.

الصحيفة اهتمت بالصربي دوشان فلاهوفيتش المتألق برفقة يوفنتوس ولقاءات الأندية الإيطالية في منافسات الدوري الأوروبي.