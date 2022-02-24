رغم التحالف الفرنسي القطري لإقناعه.. مبابي يرفض شيكا "على بياض" من باريس سان جيرمان

كان من المتوقع أن يكون موسمًا طويلًا بالنسبة لكيليان مبابي (23 عامًا) بعد فشل انتقاله إلى ريال مدريد في الصيف الماضي، ومع مرور الوقت ثبت أن باريس سان جيرمان لن يتخلى عن مهمته المتمثلة في تجديد عقد مهاجمه الشاب الذي رفض عرضا أخيرا بشيك على بياض ووعد بضمان مشروع رياضي ناجح.

وقالت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إنه حدث اجتماع واحد على الأقل الأسبوع الماضي لمناقشة هذه القضية في بارك دي برينس بعد رفض عرضين من ريال مدريد للحصول على خدمات الدولي الفرنسي مقابل 200 مليون يورو.

ومع ذلك، فإن إجابة مبابي لا تزال سلبية، حيث كان العرض الأخير عبارة عن عقد لمدة عامين آخرين مقابل مبلغ يتجاوز إجمالي 90 مليون يورو لكن مع الالتزام بمنح مبابي حرية المغادرة بعد كأس العالم 2022، حيث إن أحد المفاتيح الرئيسية لهذا العرض هو هوس قطر المالكة للنادي باستمرار مبابي مع باريس سان جيرمان خلال كأس العالم الذي تنظمه البلاد نهاية العام الحالي.

وينفي رفض مبابي تجديد عقده ما يتردد مؤخرا بشأن تراجعه في قراره بالرحيل عن النادي واقترابه من التوصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان.

التحالف الفرنسي القطري

وتحقيقا لهذه الغاية، تم تنسيق استراتيجية قوية للغاية في جميع الجوانب بين قطر وفرنسا باعتبار بقاء مبابي في سان جيرمان مشروعا لقطر التي أنفقت الكثير من الأموال على النادي لدرجة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في عام الانتخابات الرئاسية، شارك بشكل مباشر في هذا الهدف المشترك.

وبين رفض البقاء في باريس سان جيرمان، لا يزال مبابي يعزل نفسه للتركيز على ما هو حاسم، وما يحدث على أرض الملعب، حيث سجل وصنع 36 هدفًا في كافة المسابقات في الموسم الحالي حتى الآن أبرزها هدفه في الدقيقة 93 في مرمى ريال مدريد في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

ولا شك أنه سينتظر مباراة العودة في مدريد في التاسع من الشهر المقبل، وهو الأمر الذي منحه الكثير من العشق والاحترام بين جماهير باريس سان جيرمان حيث يسعى لحصد الكأس الغائبة عن خزائن النادي الباريسي قبل الوداع.

ريال مدريد سعيد بأسلوب مبابي

وأشاد ريال مدريد باحترافية مبابي وهو واثق من أنه سيتمسك بفكرته في اتخاذ الخطوة النهائية قريبًا بالرحيل عن ناديه، حيث لا يضغط النادي الملكي عليه بل على العكس من ذلك يتركه يتصرف بحرية.

ولا شك أن ما سيحصل عليه الدولي الفرنسي من أموال في مدريد سيكون أقل مما سيترتب على توقيع عقد جديد مع باريس سان جيرمان، لكن هذا ليس ضروريًا لأن بطل الرواية في هذا المسلسل لا يشغله المال، والكلمة الأخيرة له.