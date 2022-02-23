ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا: سباستيان هيلير يعزز صدارته بعد نهاية ذهاب دور الـ16

سجل الإيفواري سباستيان هيلير أحد أهداف فريقه أياكس الهولندي خلال التعادل أمام بنفيكا البرتغالي 2-2 في ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا ليعزز صدارته لترتيب هدافي المسابقة وسجل في كل اللقاءات السبعة التي شارك فيها مع فريقه في النسخة الحالية.

ويتصدر الإيفواري سباستيان هيلير مهاجم أياكس ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 11 أهداف متقدما على البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ الذي سجل 9 أهداف.

المرعب سيباستيان هالر سجل أهدافا مع أياكس الهولندي في كل المباريات التي شارك فيها بدوري أبطال أوروبا "7" مباريات بـ "11" هدفا#دوري_ابطال_اوروبا#اياكس_بنفيكا pic.twitter.com/fLOKBFZJvs — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 23, 2022

فيما يحتل المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول المركز الثالث برصيد 8 أهداف.

ويحتل الفرنسي كريستوفر نكونو مهاجم لايبزيغ الذي غادر المسابقة المركز الرابع برصيد 7 أهداف.

ويشترك الثنائي الجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي والبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 6 أهداف وفشل النجم البرتغالي في التسجيل أمام أتلتيكو مدريد.

وبعد إجراء 104 لقاء في النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا تم تسجيل 317 هدف بمعدل بلغ 3،05 في اللقاء وهدف كل 30 دقيقة.

ويحتل هجوم مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ المركز الأول في لائحة أفضل هجوم في النسخة الحالية برصيد 23 هدف مقابل 22 هدف لفريق أياكس و19 لفريق ليفربول.

وفيما يلي ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا:

1 –الإيفواري سبيستيان هيلير ( أياكس ) :11 هدف

2 – البولندي روبيرت ليفاندوفسكي ( بايرن ميونخ ) : 9 أهداف

3- المصري محمد صلاح ( ليفربول ): 8 أهداف

4- الفرنسي كريستوفر نكونو (لايبزيغ) : 7 أهداف

5- البرتغالي كريستيانو رونالدو ( مانشستر يونايتد ) : 6 أهداف

الجزائري رياض محرز ( مانشستر سيتي ) : 6 أهداف

7- الأرجنتيني ليونيل ميسي ( باريس سان جيرمان ) : 5 أهداف

الفرنسي كريم بنزيما ( ريال مدريد ) :5 أهداف

الألماني ليروي ساني ( بايرن ميونخ ) : 5 أهداف

الفرنسي كليان مبابي ( باريس سان جيرمان ) :5 أهداف