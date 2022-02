شيفتشينكو يدعو جماهير أوكرانيا للتكاتف في مواجهة "التهديد الروسي"

وجه نجم كرة القدم السابق أندريه شيفتشينكو، الذي يعد أحد أشهر الرموز الأوكرانية على الساحة العالمية، نداء إلى مشجعي بلاده بالتكاتف في مواجهة التهديد القادم من روسيا.

واعترفت روسيا بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا كدولتين مستقلتين، وأعطت إشارة لقوات مسلحة بالدخول إليهما.

وقال شيفتشينكو نجم الهجوم السابق لمنتخب أوكرانيا وفريق ميلان الإيطالي، والذي يعيش في لندن، عبر حسابيه على ”إنستغرام“ و“تويتر“ يوم الأربعاء: اليوم يمثل وقتا عصيبا لنا جميعا، لكن علينا أن نتحد“.

وأضاف: ”دائما ما أفخر بشعبي وبلادي، لقد مررنا معا بالعديد من الأوقات الصعبة وفي آخر 30 عاما، تشكلنا كدولة، دولة من مواطنين مخلصين ويعملون بجدية ومحبين للحرية.. وهذا هو أهم رصيد لدينا“.

ويعد شيفتشينكو أبرز هداف للمنتخب الأوكراني برصيد 48 هدفا، وتوج مع ميلان بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2003 كما توج بجائزة الكرة الذهبية عام 2004 وسبق له اللعب أيضا لدينامو كييف وتشيلسي الإنجليزي.

وخلال مسيرته كمدرب، قاد شيفتشينكو المنتخب الأوكراني لبطولة كأس الأمم الأوروبية التي أقيمت في العام الماضي، كما تولى تدريب جنوى الإيطالي لمدة شهرين فقط في الموسم الجاري.

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قال أمس الثلاثاء، إنه لا يجب السماح لروسيا باستضافة أحداث كروية مثل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعد قرار موسكو الاعتراف باستقلال إقليمين انفصاليين في شرق أوكرانيا.

وردا على سؤال حول نهائي دوري الأبطال، المقررة إقامته في مدينة سان بطرسبرغ الروسية في مايو أيار، قال جونسون في البرلمان: ”أعتقد أن من غير المعقول إقامة بطولات دولية كبرى لكرة القدم في روسيا، بعد غزو دولة ذات سيادة“.

وكشفت بريطانيا أنها ستناقش مع السلطات المعنية مكان إقامة نهائي دوري الأبطال.

وقالت نادين دوريس وزيرة الرياضة البريطانية إن بلادها ستناقش هذا الأمر مع سلطات كرة القدم.

I have serious concerns about the sporting events due to be held in Russia, such as the Champions League Final, and will discuss with the relevant governing bodies.

We won’t allow President Putin to exploit events on the world stage to legitimise his illegal invasion of Ukraine.

