فياريال يفرض التعادل على يوفنتوس بذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

فرض فياريال الإسباني التعادل 1 – 1 على ضيفه يوفنتوس الإيطالي يوم الثلاثاء في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

منح الصربي دوشان فلاهوفيتش فريق يوفنتوس التقدم بهدف مبكر جدا أحرزه في الدقيقة الأولى بعدما تسلم كرة بطريقة رائعة بين مدافعي فياريال ثم سددها في الزاوية البعيدة عن متناول حارس المرمى، موقعا على أول أهدافه في المسابقة القارية الأبرز في أوروبا.

الهدف المباغت لم يربك حسابات فياريال سوى دقائق قليلة، حيث فرض الفريق أفضليته بعد ذلك وكاد يعدل النتيجة في مناسبتين، الأولى أبعدها القائم الأيسر، والثانية أمسكها فويتشيك تشيزني حارس مرمى يوفنتوس.

في الشوط الثاني ظل يوفنتوس محافظا على تقدمه حتى الدقيقة الـ 66، التي عرفت تسجيل فياريال هدف التعادل عن طريق دانييل باريخو، الذي استغل سوء تمركز دفاع الخصم واستقبل تمريرة حاسمة من الفرنسي إيتيان كوبو ثم وضعها عن يمين تشيزني.

يوفنتوس يفشل في الفوز بمباراة الذهاب بدور السادس عشر من دوري أبطال أوروبا للموسم الرابع على التوالي#UCL #CheLil#فياريال_يوفنتوس #دوري_أبطال_أوروبا pic.twitter.com/v3YkrVS9jL — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) February 22, 2022

وعقب التعادل هدأت وتيرة اللعب رغم بعض المحاولات من الطرفين، الأمر الذي ذهب بالمباراة إلى نتيجة التعادل، في انتظار ما ستسفر عنه مواجهة الإياب الحاسمة في تورينو يوم 16 مارس/آذار المقبل.