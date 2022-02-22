الصحف الرياضية: "غلاية" تنتظر باريس سان جيرمان.. إنذار أخير لمبابي.. و"نكات" لوكاكو

شكلت لقاءات ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا تشيلسي – ليل وفياريال – يوفنتوس واللقاء المنتظر الأربعاء بين أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد وأخبار ريال مدريد وصفقة كيليان مبابي العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بتصريحات توماس توخيل حول أزمة روميلو لوكاكو في تشيلسي وتصريحات مهاجم برشلونة الجديد الغابوني بيير أوباميانغ وأزمة ضربات الجزاء في باريس سان جيرمان والإسباني فرناندو ألونسو سائق الفورمولا1.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاءات ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا وكتبت عن لقاء فياريال ويوفنتوس ”الغواصات الصفراء يختبر نفسه أمام أحد كلاسيكو دوري أبطال أوروبا“.

وتحدثت عن لقاء أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد من خلال تصريحات الأرجنتيني أنخل كوريا وكتبت ”أنخل كوريا: نحن نعرف من هو كريستيانو رونالدو ، لقد سبب لنا بالفعل الكثير من الضرر ”.

كما اهتمت بكليان مبابي وريال مدريد وكتبت ”ريال مدريد ليس متسرعا بشأن كيليان مبابي ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على حوارها مع الغابوني بيير أوباميانغ مهاجم برشلونة الجديد وكتبت “ أوباميانغ : يجب أن أكون أكثر حسما “ و “ فعلت كل شيء للمجيء لبرشلونة وأدعو الله أن نتأهل لدوري الأبطال ”.

الصحيفة تحدثت عن لقاء فياريال ويوفنتوس في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت “ فياريال يلتقي مع التاريخ ”.

الصحيفة اهتمت بكيليان مبابي وريال مدريد وكتبت “ الإنذار الأخير من ريال مدريد لكيليان مبابي ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على الغابوني بيير أوباميامغ مهاجم برشلونة الجديد وكتبت “ أوباميانغ يريد كل شيء ”.

كما تحدثت الصحيفة عن لقاء فياريال ويوفنتوس في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت “ فياريال دون خوف في دوري أبطال أوروبا ”.

كما اهتمت الصحيفة بالإسباني فيرناندو ألونسو سائق الفورمولا وان وكتبت “ فيرناندو ألونسو يقدم أسلحته“.

آس

ركزت الصحيفة على لقاء الإياب بين ريال مدريد وباريس سان جيرمان في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا في سانتياغو بيرنابيو وكتبت “ غلاية تنتظر باريس سان جيرمان ”.

كما تحدثت عن لقاء فياريال ويوفنتوس في ذهاب دور الـ16 وكتبت “ فياريال يلبس جلد الغنم ”.

الصحيفة اهتمت بتصريحات المدافع سافيتش لاعب أتلتيكو مدريد وكتبت “ سافيتش نحن مع سيميوني حتى الموت ”.

كما اهتمت الصحيفة بـ فيرناندو ألونسو سائق الفورمولا وان وكتبت “ المستقبل وردي “ وأيضا بكارلوس ألكارز نجم التنس الصاعد في إسبانيا.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على البلجيكي روميلو لوكاكو وصراعه من أجل التألق في تشيلسي وكتبت ”توماس توخيل يصر على كون صراع روميلو لوكاكو في تشيلسي ليس مزحة ”.

كما اهتمت بالإسباني دافيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد وكتبت “ دي خيا يريد البقاء ”.

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على تصريحات توماس توخيل مدرب تشيلسي حول مهاجمه روميلو لوكاكو وكتبت “ توخيل يطلب من النقاد الاستغناء عن إطلاق النكات حول لوكاكو بعدما لمس الكرة 7 مرات أمام كريستال بالاس ”.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء تشيلسي وليل في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء تشيلسي وليل في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا وكتبت “ ثلاثاء سوبر ”.

كما اهتمت بفريق باريس سان جيرمان وتضييع ضربات الجزاء وكتبت “ باريس سان جيرمان عقوبة ضربات الجزاء ”.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء فياريال ويوفنتوس في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا وكتبت ”حاول مجددا ماسيميليانو أليغري“.

كما اهتمت الصحيفة بتعادل نابولي وكلياري 1-1 وهو ما سمح لميلان بالبقاء في الصدارة وكتبت “ ميلان يطلب أول الدوري الإيطالي“.