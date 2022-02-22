ريال مدريد يرد على تقارير تهديده لكيليان مبابي

ما زال مصير النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان يثير الجدل في ظل صراع بين فريقه الفرنسي وريال مدريد من أجله، حيث يسعى الفريقان للظفر بخدماته الصيف القادم من خلال تجديد عقده أو انتقاله في صفقة حرة بعد نهاية عقده.

وذكرت صحيفة “ تايمز “ البريطانية أن ريال مدريد وجه إنذارا لكيليان مبابي حول التعاقد معه، وهو : إما هذا الصيف أو لن يحقق حلمه في اللعب للفريق الإسباني أبدا.

وذكرت صحيفة “ ماركا “ أن إدارة ريال مدريد تنفي ممارسة أي ضغوط على النجم الفرنسي كيليان مبابي ولم توجه أي إنذار وأنهم هادئون ولن يغيروا خطتهم للتعاقد مع اللاعب في صفقة حرة بداية من الصيف القادم.

وأكدت الصحيفة أن إدارة ريال مدريد تتابع ضغوط باريس سان جيرمان وبشكل مبالغ فيه أحيانا على كيليان مبابي لتجديد عقده والبقاء في الفريق لكن ذلك لا يخيفهم في ظل عدم تغيير اللاعب موقفه وإصراره على عدم تجديد عقده.

وبحسب الصحيفة فإن إدارة ريال مدريد تملك الحق في التفاوض مع كيليان مبابي بحسب قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم لكونه دخل الفترة الحرة من عقده، لكن مواجهة الفريقين في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا دفعتها لاحترام رغبة اللاعب في التركيز على اللقاء وفريقه وأظهر فعلا التزاما كبيرا وكان وراء هزيمة الفريق الإسباني في لقاء الذهاب بملعب حديقة الأمراء في باريس.

وقالت “ ماركا “ إن إدارة ريال مدريد أكدت أن لا علاقة بين صفقة النرويجي إيرلينغ هالاند والفرنسي كيليان مبابي في ظل تقارير جمعت بينهما وتحدثت عن تهديد الفريق الإسباني للنجم الفرنسي بصفقة المهاجم النرويجي.

وبحسب الصحيفة الإسبانية فإن صفقة إيرلينغ هالاند منفصلة عن صفقة كيليان مبابي لدى إدارة ريال مدريد حيث لم يقرر فعلا الفريق الإسباني بشكل واضح التعاقد مع المهاجم النرويجي عكس النجم الفرنسي.

ولن يفتح ريال مدريد أي مفاوضات مع باريس سان جيرمان بشأن كيليان مبابي نهائيا فالإتصالات بين الفريقين انتهت بشأن اللاعب في 31 آب / أغسطس 2021، اليوم الأخير في فترة الانتقالات الصيفية، حيث قدم الفريق الإسباني عرضا أخيرا بلغ 200 مليون يورو وتم رفضه ولا يبدو مستعدا لدفع أي مبلغ للفريق الفرنسي في ظل العلاقات السيئة بين الطرفين والتي ظهرت بوضوح خلال حفل الغداء البارد في باريس بين القطري ناصر الخليفي وفلورنتينو بيريز قبل مواجهة الفريقين في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.