ترتيب الدوري الإيطالي.. كالياري يتعادل مع نابولي ويحرمه من الصدارة

عاد نابولي بنتيجة التعادل 1/1 مع مضيفه كالياري، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي.

تقدم كالياري عن طريق جاستون بيريرو في الدقيقة 58، قبل أن يسجل فيكتور أوسيمين هدف التعادل لنابولي في الدقيقة 87.

وأضاع نابولي فرصة مزاحمة ميلان على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي، ليظل في المركز الثالث برصيد 54 نقطة بفارق نقطتين خلف ميلان المتصدر، ومبتعدا بفارق الأهداف خلف إنتر ميلان صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، لكن إنتر ميلان لعب مباراة أقل من ميلان ونابولي.

وكانت أخطر الفرص من نصيب أصحاب الضيافة، فقد مرت تسديدة جاستون بيريرو بين أيدي حارس نابولي ديفيد أوسبينا، ليتقدموا بجدارة في الدقيقة 58.

ومنع أوسبينا محاولتين لمضاعفة النتيجة في الدقائق الأخيرة، وكانت جهوده محورية حتى ارتقى زميله فيكتور أوسيمن للأعلى، منتزعا التعادل قبل ثلاث دقائق من النهاية.

وتعادل نابولي للمرة السادسة، في حين فاز 16 مرة وخسر 4 مرات في 26 مباراة في الدوري الإيطالي، بينما رفع التعادل رصيد كالياري إلى 22 نقطة في المركز الثامن عشر.

وقال لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي إنه يشعر بأن فريقه محظوظ بالعودة إلى الديار بنقطة قياسا على الأداء. وأبلغ منصة دازون: ”يجب أن أقر بتصرفنا الجيد لكن يجب أن أقر أيضا بأننا كان يجب أن نبذل جهدا أكبر مما بذلناه الليلة“.

وأضاف ”القدرات التي نملكها ستكون مهدرة اذا لم نستغلها والمباريات سيحسمها الآخرون“.

وتابع ”ارتكبنا أخطاء في بناء اللعب وشعرنا بالتردد في معظم الوقت. بذلنا القليل اليوم ولم نستحوذ على الكرة بشكل كاف وكان من الممكن أن تسوء النتيجة“.

ومن المقرر أن يستضيف نابولي منافسه برشلونة يوم الخميس على ملعب دييغو ارماندو مارادونا، علما أن الفريقين تعادلا 1/1 في مباراة الذهاب على ملعب كامب نو يوم الخميس الماضي.

وشهدت أبرز مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي تعادل ميلان مع ساليرنيتانا، وخسارة إنتر ميلان أمام ساسولو، وتعادل يوفنتوس مع تورينو.

وفي أبرز مباريات الجولة الـ27 يلعب ميلان أمام أودينيزي، ويحل إنتر ميلان ضيفا على جنوة، ويسافر يوفنتوس لمواجهة إمبولي، ويستضيف سبيزيا منافسه روما، ويستضيف لاتسيو منافسه نابولي.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإيطالي: