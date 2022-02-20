ترتيب الدوري الإيطالي: ساسولو يهزم إنتر ميلان ويحرمه من الصدارة

حرم ساسولو مضيفه إنتر ميلان من العودة لصدارة ترتيب الدوري الإيطالي بعد الفوز عليه 2/0، اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الـ26 من المسابقة.

وعلى ملعب سان سيرو (جيوزيبي مياتزا) تقدَّم جياكومو راسبادوري بالهدف الأول لساسولو في الدقيقة الثامنة بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وأنهى ساسولو الشوط الاول متقدمًا 2/0 بعدما سجل له جيانلوكا سكاماكا الهدف الثاني في الدقيقة 26، بضربة رأسية بعد كرة عرضية متقنة من حامد جونيور تراوري.

وفشل لاعبو الفريقين بتغيير النتيجة في الشوط الثاني لتنتهي المباراة على فوز ساسولو 2/0.

وجاء فوز ساسولو على إنتر ميلان بعد 3 انتصارات متتالية للنيراتزوري على ساسولو، في حين خسر إنتر ميلان أمام ساسولو بعد أيام من الخسارة 0/2 على ملعبه أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت شبكة ”سكواكا“ للأرقام والإحصاءات أن الإيطالي دومينيكو بيراردي لاعب ساسولو هو أول لاعب في الدوريات الخمسة الكبرى، يتمكن من تسجيل 10 أهداف أو أكثر، بجانب صناعته لـ10 أهداف أو أكثر، في الموسم الحالي.

Domenico Berardi is the first player in Europe's top five leagues to score 10+ goals AND provide 10+ assists this season: ◎ 23 games

◉ 10 goals

◉ 10 assists Doubly, doubly good. 😀 pic.twitter.com/6WrkRSl3VQ — Squawka Football (@Squawka) February 20, 2022

وأوضحت الشبكة أن دومينيكو بيراردي سجل 10 أهداف، وصنع 10، في 23 مباراة شارك فيها حتى الآن مع ساسولو، الموسم الحالي.

وجمَّدت الخسارة رصيد إنتر ميلان عند 54 نقطة من 25 مباراة، ويتأخر بنقطتين عن ميلان المتصدر والذي لعب مباراة أكثر.

في المقابل رفع الفوز رصيد ساسولو إلى 33 نقطة من 26 مباراة في المركز الحادي عشر.

ومن المقرر أن يلعب إنتر ميلان مع جنوة، يوم الجمعة، في الدوري الإيطالي، ثم مع ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا، ثم مع ساليرنيتانا في الدوري الإيطالي، قبل أن يحل ضيفًا على ليفربول على ملعب أنفليد، يوم 8 مارس، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويمكن لنابولي مشاركة ميلان في الصدارة حال فوز على كالياري، غدًا الإثنين.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإيطالي:

