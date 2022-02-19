ترتيب الدوري الإيطالي.. ريبيتش ينقذ ميلان من الهزيمة أمام سالرنيتانا

أفلت ميلان متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم من هزيمة مفاجئة أمام سالرنيتانا متذيل الترتيب اليوم السبت بعدما منحه أنتي ريبيتش التعادل 2-2 بهدف من مسافة بعيدة في الدقائق الأخيرة.

وتقدم ميلان، الساعي لإحراز لقبه الأول في الدوري منذ 11 عاما، في الدقيقة الخامسة عن طريق البرازيلي جونيور ميسياس بعد تمريرة من الظهير تيو هرنانديز.

وأدرك سالرنيتانا التعادل في الدقيقة 29 عبر المهاجم فيدريكو بوناتسولي ثم تقدم على نحو مفاجئ في الدقيقة 72 بضربة رأس طائرة من المهاجم البوسني ميلان ديوريتش.

لكن سعادة أصحاب الأرض لم تستمر طويلا حيث أطلق الجناح الكرواتي ريبيتش تسديدة منخفضة من خارج منطقة الجزاء استقرت في الشباك.

وبهذا التعادل فشل ميلان في تعزيز صدارته للترتيب ويملك الآن 56 نقطة من 26 مباراة، متقدما بنقطتين على غريمه إنتر ميلان حامل اللقب الذي تتبقى له مباراتان ويستطيع استعادة القمة عندما يستضيف ساسولو غدا الأحد.

وبقي سالرنيتانا في مؤخرة الترتيب لكنه رفع رصيده إلى 14 نقطة.