مورينيو يخرج من الملعب مطرودا وسط تصفيق جماهير روما (فيديو)

تلقى البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما، بطاقة حمراء في وقت متأخر من تعادل فريقه 2-2 مع ضيفه هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي، حيث احتاج روما لبديلين شابين ليعوض تأخره بهدفين لتعادل ثمين.

وهز أنطونين باراك وأدريان تاميزي الشباك في أول 20 دقيقة للفريق الزائر، الذي ألغى حكم الفيديو له هدفًا بداعي التسلل في الشوط الأول أيضا.

لكن لحسن الحظ، غادر كريستيان فولباتو، البالغ من العمر 18 عامًا، مقاعد البدلاء في الشوط الثاني، وسجل في غضون ثلاث دقائق، ليحرز أول أهدافه في مشاركته الثانية فقط مع الفريق الأول لروما.

وكان ذلك قبل أن يعادل زميله البديل إدواردو بوف، البالغ عمره 19 عامًا، النتيجة بطريقة فعالة مماثلة قبل ست دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

وقبل نهاية المباراة طُرد مورينيو في الوقت المحتسب بدل الضائع؛ للاعتراض على أحد قرارات الحكم، حيث أمسك مورينو الكرة بيده وركلها وركض نحو الملعب، بينما حاول مساعدوه الإمساك به ومنعه من التهور، لكنه ركض نحو الملعب وتحدث معه قبل أن يشهر له البطاقة الحمراء، ليعانق المدير الفني لفيرونا قبل أن يغادر الملعب وسط تصفيق جماهير روما.

وشعر المدير الفني السابق لتشيلسي وتوتنهام هوتسبير بالغضب من محاولات الفريق الضيف إضاعة الوقت، مما أدى إلى تلقي المدرب، البالغ من العمر 59 عامًا، بطاقة حمراء لاعتراضه على إطلاق الحكم صفارته لاحتساب مخالفة ضد أحد لاعبي فريقه.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يُطرد فيها مورينيو، حيث تلقى المدير الفني البرتغالي الدولي عددًا من البطاقات الحمراء والصفراء على مدار الموسم، بالإضافة إلى احتلاله عناوين الصحف لأسباب سلبية.

https://twitter.com/btsportfootball/status/1495109185624760324?s=20&t=C4tGrbbHzY55aBlcaXt6SQ

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أصبح هو وروما جزءًا من تحقيق بعد أن تبين أن النادي عيّن الحكم السابق جيان باولو كالفاريزي كمستشار خارجي؛ لمساعدة النادي في التعامل مع تقنية حكم الفيديو المساعد في الدوري، وكافة الشؤون المتعلقة بالتحكيم.

وأجرى مورينيو، المدير الفني السابق لإنتر ميلان، محادثات مع مالكي النادي بعد أن بدأ روما أسوأ بداية له في الدوري في موسم منذ 43 عامًا.

وأدى تعادلهما، مساء السبت، مع فيرونا لاحتلال الفريق المركز السابع في الدوري، وبفارق نقطة واحدة عن أقرب منافسيه لاتسيو صاحب المركز السادس.

وفشل فريق مورينيو الآن في الفوز في آخر أربع مباريات في جميع المسابقات، حيث حقق أربعة انتصارات فقط في آخر 10 مباريات بالدوري الإيطالي.

وسيغيب مورينيو عن قيادة فريقه في الرحلة لمواجهة سبيتسيا في الجولة المقبلة من الدوري، يوم الأحد المقبل.