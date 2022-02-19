الصحف الرياضية: حرب هالاند.. ريال مدريد يخشى انتكاسة أخرى.. والنداء المزدوج لمورينيو (صور)

شكلت أبرز لقاءات السبت في الدوريات الأوروبية، ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس ومواجهة مانشستر سيتي وتوتنهام ورحلة باريس سان جيرمان لمواجهة نانت، والحرب بين قطبي إسبانيا على التعاقد مع النرويجي إيرلينغ هالاند وتعادل يوفنتوس أمام تورينو في ديربي تورينو، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بتصريحات البريطاني لويس هاميلتون بطل الفورمولا 1 وعدم رغبته في الاعتزال ونتائج الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في بكين الصينية وأزمة أتلتيكو مدريد وثقة برشلونة في فيران توريس وكأس ملك إسبانيا لكرة السلة.

وفي ما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني بعد المستوى السيئ أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا وكتبت: ”عملية العودة تبدأ اليوم“.

كما تحدثت عن أتلتيكو مدريد ومواجهة أوساسونا وكتبت: ”خيل مارتن يواجه الأزمة“.

الصحيفة اهتمت بكأس إسبانيا لكرة السلة وتأهل برشلونة لنصف النهائي.

سبورت

ركزت الصحيفة على النرويجي إيرلينغ هلاند مهاجم بروسيا دورتموند وصراع قطبي إسبانيا برشلونة وريال مدريد للتعاقد معه وكتبت: ”حرب هالاند“ و“هالاند قضية بين اثنين“.

الصحيفة تحدثت عن كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان وكتبت: ”مبابي يغني الأربعينات لباريس سان جيرمان“.

الصحيفة اهتمت بلقاء ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني وكتبت: ”ريال مدريد يخشى انتكاسة أخرى“.

كما اهتمت بتأهل برشلونة لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة السلة وقرار البريطاني لويس هاميلتون وكتبت: ”لويس هاميلتون لا يرغب في الاعتزال“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فيران توريس لاعب برشلونة الجديد وثقة الطاقم الفني في مؤهلاته رغم إضاعته عدة فرص وكتبت: ”يثقون في فيران توريس“.

الصحيفة تحدثت عن ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني وكتبت: ”ريال مدريد يعودون للعب في ملعبهم بعد الفشل التام أمام باريس سان جيرمان“.

الصحيفة اهتمت بلقاء أوساسونا وأتلتيكو مدريد وكتبت: ”أزمة أتلتيكو مدريد في اختبار بملعب أوساسونا“.

كما اهتمت الصحيفة بتأهل برشلونة لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة السلة وتألق النرويج في منافسات الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في بكين الصينية.

أس

ركزت الصحيفة على لقاء ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني وكتبت: ”البحث عن أهداف“.

كما تحدثت عن لقاء أوساسونا وأتلتيكو مدريد وكتبت: ”ضغط أقصى“.

الصحيفة اهتمت بتأهل برشلونة لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة السلة وتصريحات البريطاني لويس هاميلتون بطل الفورمولا 1.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على البريطاني لويس هاميلتون سائق الفورمولا وان وكتبت: ”سيستخدم لويس هاميلتون حسرة فقدان اللقب العالمي الموسم الماضي لمنحه القوة ليكون أفضل مما كان عليه على الإطلاق“.

كما تحدثت عن تصريحات بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي قبل مواجهة توتنهام وكتبت: ”غوارديولا: حاولنا 4 مرات الحصول على هاري كين“.

الصحيفة اهتمت بتصريحات الألماني رالف رانجنيك مدرب مانشستر يونايتد وكتبت: ”رانجنيك: حان الوقت للحديث على أرضية الملعب“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على نتائج الرياضيين الفرنسيين في الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في بكين الصينية وكتبت: ”لالتقاط الأنفاس“.

كما تحدثت عن تصريحات البريطاني لويس هاميلتون بطل الفورمولا وان وكتبت: ”هاميلتون : راقبي جيدا هذا الموسم“.

الصحيفة اهتمت بلقاءات نانت – باريس سان جيرمان وتعادل ليل أمام ميتز 0-0 وكتبت: ”نيمار منتظر بشكل كبير“ و ”ليل صغير قبل مواجهة تشيلسي“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل يوفنتوس أمام تورينو 1-1 ولقاء ساليرتيتانا أمام ميلان وروما في مواجهة هيلاس فورونا وكتبت: ”القليل من فلاهوفيتش“ و“ميلان أمام ساليرتيتانا لرفع الفارق +4 عن إنتر ميلان“ و ”النداء المزدوج لجوزيه مورينيو“.

كما اهتمت بفريق فيراري المشارك في سباقات الفورمولا وان ونتائج الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين الصينية.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل يوفنتوس أمام تورينو 1-1 في الدوري الإيطالي وكتبت: ”يا له من ديربي، يا له من تورينو“.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء ساليرتيتانا وميلان وكتبت: ”ميلان بإمكانك الفوز بهم جميعا“.

الصحيفة اهتمت بسحب الميدالية الفضية لسباق 100 في 4 مرات من المنتخب البريطاني وكتبت: ”سحب الميدالية الفضية من بريطانيا“.