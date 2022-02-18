آرثر كابرال مهاجم فيورنتينا الجديد يثير جدلًا بنظرات إعجاب نحو صحفية (فيديو)

أثار البرازيلي آرثر كابرال مهاجم فيورنتينا الجديد الجدل بسبب مقطع فيديو خلال تقديمه لوسائل الإعلام الإيطالية، حيث كان ينظر بإعجاب نحو صحفية أثناء إدارتها للمؤتمر الصحفي لتقديمه.

وقالت موقع ”فوتبول إيطاليا“ إن الفيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بكثافة وذلك رغم أنه مؤتمر صحفي روتيني لتقديم لاعب جديد في النادي الإيطالي.

ويُظهر المقطع الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي المهاجم البرازيلي ينظر إلى الصحفية روسيلا بيتريلو التي كانت تعمل في المركز الإعلامي بالنادي سابقًا، لكنها أدارت المؤتمر الصحفي لتقديمه لوسائل الإعلام المحلية، لكن المهاجم البرازيلي نظر لها بإعجاب واضح والتقطته عدسات المصورين والصحفيين.

New Fiorentina signing Cabral enjoying too much his unveiling presser pic.twitter.com/waTGdLHdi8 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) February 17, 2022

وانتقل كابرال البالغ من العمر 23 عامًا إلى فيورنتينا في صفقة دائمة من بازل السويسري، خلال يناير/كانون الثاني الماضي، ليحل محل الصربي دوسان فلاهوفيتش في استاد أرتيميو فرانشي الخاص بنادي فيورنتينا.

وانتقل فلاهوفيتش إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة في صفقة قد تصل قيمتها إلى 80 مليون يورو (89.22 مليون دولار) كحد أقصى بالإضافة إلى رسوم أخرى مما يجعلها أضخم صفقة في فترة انتقالات، يناير/كانون الثاني.

ويحتل المهاجم البالغ من العمر 22 عامًا المركز الثاني في صدارة هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 18 هدفًا خلف تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو ووقع عقدًا مع يوفنتوس، حتى يونيو/ حزيران 2026.

وتفوقت صفقة فلاهوفيتش على انتقال الإسباني فيران توريس الذي انضم إلى برشلونة من مانشستر سيتي مقابل حوالي 55 مليون يورو.

واختير المهاجم الصربي، الذي انتقل إلى فيورنتينا، في يوليو/ تموز 2018، كأفضل لاعب شاب في الدوري الإيطالي، الموسم الماضي، بعدما سجل 21 هدفًا في المسابقة.

لكن بعد رحيل فلاهوفيتش، الذي كان ينتهي عقده مع فيورنتينا،ن في يونيو/ حزيران 2023، قرر النادي تعويضه بالتعاقد مع كابرال الذي تعرض لانتقادات من جماهير ناديه بسبب هذا الفيديو.