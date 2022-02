آرثر كابرال مهاجم فيورنتينا الجديد يثير جدلًا بنظرات إعجاب نحو صحفية (فيديو)

أثار البرازيلي آرثر كابرال مهاجم فيورنتينا الجديد الجدل بسبب مقطع فيديو خلال تقديمه لوسائل الإعلام الإيطالية، حيث كان ينظر بإعجاب نحو صحفية أثناء إدارتها للمؤتمر الصحفي لتقديمه.

وقالت موقع ”فوتبول إيطاليا“ إن الفيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بكثافة وذلك رغم أنه مؤتمر صحفي روتيني لتقديم لاعب جديد في النادي الإيطالي.

ويُظهر المقطع الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي المهاجم البرازيلي ينظر إلى الصحفية روسيلا بيتريلو التي كانت تعمل في المركز الإعلامي بالنادي سابقًا، لكنها أدارت المؤتمر الصحفي لتقديمه لوسائل الإعلام المحلية، لكن المهاجم البرازيلي نظر لها بإعجاب واضح والتقطته عدسات المصورين والصحفيين.

New Fiorentina signing Cabral enjoying too much his unveiling presser pic.twitter.com/waTGdLHdi8

