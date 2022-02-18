رياضة

آرثر كابرال مهاجم فيورنتينا الجديد يثير جدلًا بنظرات إعجاب نحو صحفية (فيديو)
تاريخ النشر: 18 فبراير 2022 21:36 GMT
تاريخ التحديث: 18 فبراير 2022 21:40 GMT

آرثر كابرال مهاجم فيورنتينا الجديد يثير جدلًا بنظرات إعجاب نحو صحفية (فيديو)

خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه أثار كابرال جدلًا بنظرة فاحصة ومثيرة للجدل للصحفية التي أدارت مؤتمر تقديمه.

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المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

أثار البرازيلي آرثر كابرال مهاجم فيورنتينا الجديد الجدل بسبب مقطع فيديو خلال تقديمه لوسائل الإعلام الإيطالية، حيث كان ينظر بإعجاب نحو صحفية أثناء إدارتها للمؤتمر الصحفي لتقديمه.

وقالت موقع ”فوتبول إيطاليا“ إن الفيديو انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بكثافة وذلك رغم أنه مؤتمر صحفي روتيني لتقديم لاعب جديد في النادي الإيطالي.

ويُظهر المقطع الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي المهاجم البرازيلي ينظر إلى الصحفية روسيلا بيتريلو التي كانت تعمل في المركز الإعلامي بالنادي سابقًا، لكنها أدارت المؤتمر الصحفي لتقديمه لوسائل الإعلام المحلية، لكن المهاجم البرازيلي نظر لها بإعجاب واضح والتقطته عدسات المصورين والصحفيين.

وانتقل كابرال البالغ من العمر 23 عامًا إلى فيورنتينا في صفقة دائمة من بازل السويسري، خلال يناير/كانون الثاني الماضي، ليحل محل الصربي دوسان فلاهوفيتش في استاد أرتيميو فرانشي الخاص بنادي فيورنتينا.

وانتقل فلاهوفيتش إلى يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة في صفقة قد تصل قيمتها إلى 80 مليون يورو (89.22 مليون دولار) كحد أقصى بالإضافة إلى رسوم أخرى مما يجعلها أضخم صفقة في فترة انتقالات، يناير/كانون الثاني.

ويحتل المهاجم البالغ من العمر 22 عامًا المركز الثاني في صدارة هدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 18 هدفًا خلف تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو ووقع عقدًا مع يوفنتوس، حتى يونيو/ حزيران 2026.

وتفوقت صفقة فلاهوفيتش على انتقال الإسباني فيران توريس الذي انضم إلى برشلونة من مانشستر سيتي مقابل حوالي 55 مليون يورو.

واختير المهاجم الصربي، الذي انتقل إلى فيورنتينا، في يوليو/ تموز 2018، كأفضل لاعب شاب في الدوري الإيطالي، الموسم الماضي، بعدما سجل 21 هدفًا في المسابقة.

لكن بعد رحيل فلاهوفيتش، الذي كان ينتهي عقده مع فيورنتينا،ن في يونيو/ حزيران 2023، قرر النادي تعويضه بالتعاقد مع كابرال الذي تعرض لانتقادات من جماهير ناديه بسبب هذا الفيديو.

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