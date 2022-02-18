دارين بينت مذيع شبكة talkSPORT: محمد صلاح ورياض محرز أفضل من ميسي حاليا

أكد الدولي الإنجليزي السابق دارين بينت أن ليونيل ميسي أعظم لاعب في التاريخ، لكن الآن يمكن أن يضع الجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي، والمصري محمد صلاح هداف ليفربول في فريقه بدلا من أسطورة الأرجنتين.

وقال بينت مقدم البرامج في شبكة talkSPORT إن مستوى ميسي هذا الموسم لا يتناسب مع محرز وصلاح، مؤكدا أن بداية هداف برشلونة التاريخي كانت صعبة في باريس سان جيرمان، حيث سجل هدفين فقط في الدوري الفرنسي هذا الموسم، وسبعة في كافة المسابقات مع النادي الباريسي.

لكن محرز وصلاح يتمتعان بموسم جيد برصيد 17 و23 هدفا في جميع المسابقات لمانشستر سيتي وليفربول هذا الموسم على التوالي.

وأضاف: ”أعلم أن الأمر يبدو غريبا بعض الشيء، لكني الآن سأختار محرز بدلا من ميسي. محرز يقدم أداء مذهلا في الوقت الحالي. أراهن أن مشجعي مانشستر سيتي لن يستبدلوا ميسي بمحرز في الوقت الحالي.. محرز كان رائعًا هذا الموسم.“

وحول ما إذا كان سيختار صلاح أم ميسي، أضاف بينت: ”إذا كانت هناك مباراة غدًا، فسأختار صلاح!. أعتقد أن ميسي هو الأفضل في أي وقت مضى، ولكن ما أقوله هو الآن، صلاح يلعب أفضل منه“.

وأشار الكثيرون إلى أن صلاح كان أفضل لاعب في العالم هذا الموسم، ويعتقد بينت أن قدراته وصلت إلى مستويات عالية، لدرجة أنه يتفوق على ثلاثي هجوم باريس سان جيرمان.

وتابع بينت: ”نطلق على الدوري الإنجليزي الممتاز الأفضل في العالم، وقد تألق صلاح في هذه المسابقة على مدى السنوات الأربع الماضية.. أعتقد أن هناك دليلا على أنه أفضل لاعب في العالم. وضع الكثير من الناس اسم روبرت ليفاندوفسكي أيضا. حدد لي شخصًا أفضل من صلاح الآن. الأمر صعب، صلاح لا يصدق. يمكنه الانضمام إلى أي فريق في العالم. يمكنه اللعب في هجوم باريس سان جيرمان، ويتفوق على الثلاثي الهجومي الحالي (ميسي ونيمار وكيليان مبابي)“.