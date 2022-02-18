الصحف الرياضية: عقد من ذهب لمبابي.. رونالدو وماغواير في معركة (صور)

شكلت لقاءات ذهاب تحديد المتأهل لدور الـ16 في مسابقة الدوري الأوروبي ودور المؤتمر الأوروبي، والتي شهدت تعادل برشلونة بملعبه أمام نابولي، وتألق أندية إسبانيا، والعرض الأخير من باريس سان جيرمان للضغط على نجمه كيليان مبابي لتجديد عقده، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بسيارة فيراري للموسم الجديد للفورمولا وان، ولقاءات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة السلة، وتألق المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو في ريال مدريد، ونتائج الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في بكين الصينية، وديربي تورينو بين يوفنتوس وتورينو.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالميةّ:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تعادل برشلونة أمام نابولي 1-1 في لقاء السد للتأهل لدور الـ16 من الدوري الأوروبي، وكتبت: ”تعثر أوروبي“.

كما تحدثت الصحيفة عن المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو المتألق في ريال مدريد، وكتبت: ”ميليتاو أولوية كاملة لريال مدريد“.

الصحيفة اهتمت بنتائج الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في بكين الصين، ولقاءات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة السلة، وكتبت: ”ريال مدريد في نصف النهائي“.

سبورت

ركزت الصحيفة على تعادل برشلونة 1-1 أمام نابولي في ذهاب الدور الفاصل للتأهل لدور الـ16 من الدوري الأوروبي، وكتبت: ”كثير من كرة القدم وهدف وحيد صغير“.

كما تحدثت عن تواجد موهبة بالميراس الشاب أندريك في الكامب نو لمشاهدة اللقاء، وكتبت: ”أندريك ضيف فخم في الكامب نو“.

الصحيفة اهتمت بعرض باريس سان جيرمان الأخير لإقناع كيليان مبابي بتجديد عقده، وكتبت: ”باريس سان جيرمان يمنح مبابي عقدا من ذهب“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تعادل برشلونة أمام نابولي 1-1 في ذهاب الدور الفاصل للتأهل لدور الـ16 من الدوري الأوروبي، وكتبت: ”خطوة إلى الأمام دون هدف“.

كما تحدثت عن فوز ريال بيتيس على زينت سالزبورغ 3-2 وتعادل ريال سوسيداد أمام لايبزيغ 2-2 وفوز إشبيلية 3-1 على دينامو زغرب.

الصحيفة اهتمت بعرض باريس سان جيرمان الكبير لتجديد عقد كيليان مبابي، وكتبت: ”باريس سان جيرمان العرض الأخير لتجديد عقد كليان مبابي“.

كما اهتمت الصحيفة بسيارة فيراري للموسم الجديد للفورمولا 1 ولقاءات ربع نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة السلة ونتائج الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.

أس

ركزت الصحيفة على محاولة إدارة باريس سان جيرمان الضغط من أجل تجديد عقد كيليان مبابي، وكتبت: ”هجوم مضاد لباريس سان جيرمان في قضية كليان مبابي“.

كما تحدثت عن تعادل برشلونة أمام نابولي 1-1 في ذهاب الدور الفاصل للتأهل لدور الـ16 من الدوري الأوروبي، وكتبت: ”برشلونة يغفر“.

الصحيفة اهتمت بسيارة فيراري للموسم الجديد للفورمولا 1، وتأهل ريال مدريد لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة السلة.



الصحف البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على حالة الانقسام في صفوف لاعبي مانشستر يونايتد، وكتبت: ”غير متحدين، كريستيانو رونالدو وهاري ماغواير في معركة لحكم غرفة الملابس في أولد ترافورد“.

كما تحدثت الصحيفة عن توتنهام من خلال تصريحات مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي، وكتبت: ”كونتي: ليس هناك حل سريع لتوتنهام“.

الصحيفة اهتمت بفوز ليستر سيتي على ريندرز الدنماركي 4-1 في دوري المؤتمر الأوروبي، وكتبت: ”ليستر سيتي جاهزون للنهائي الكبير“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على مستقبل النجم الفرنسي كيليان مبابي رفقة باريس سان جيرمان، وكتبت: ”هل صحيح أن تجديد عقد كيليان مبابي مستحيل؟“.

كما تحدثت عن فوز أولمبيك مارسيليا على كارباخ أغدام 3-1 في ذهاب الدور الفاصل للتأهل لدور الـ16 بدوري المؤتمر الأوروبي، وكتبت: ”ميليك أولمبيك“.

الصحيفة اهتمت بنتائج الرياضيين الفرنسيين في الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في بكين، وكتبت: ”فيلون ماييت في مواجهة التاريخ“.

الصحف الإيطالية

كورييري ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على نتائج الأندية الإيطالية في ذهاب الدور الفاصل للتأهل لدور 16 من الدوري الأوروبي والذي شهد تعادل نابولي أمام برشلونة وهزيمة لاتسيو أمام بورتو 2-1 وفوز أتلانتا على أولمبياكوس 2-1 وكتبت: ”نابولي مع المسامير، لقاء الشخصية أمام برشلونة وضربة جزاء تقنية حكم الفيديو“ و“هزيمة لاتسيو أمام بورتو 2-1 / التأهل مفتوح“.

الصحيفة اهتمت بديربي تورينو في الدوري الإيطالي بين يوفنتوس وتورينو، وكتبت: ”ديربي ماسيميليانو أليغري رفقة فلاهوفيتش“.

كما اهتمت بسيارة فيراري للموسم الجديد للفورمولا 1، ونتائج الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في بكين.