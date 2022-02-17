سيغيب عن مباريات مهمة.. آليغري يعلن إصابة بونوتشي مدافع يوفنتوس

قال ماسيميليانو آليغري مدرب يوفنتوس إن ”ليوناردو بونوتشي“ ربما يغيب عن مباراة القمة، يوم الجمعة، أمام تورينو بسبب الإصابة بعد أن كان قد عاد لتوه للمنافسات، ولا يزال من غير الواضح إذا كان المدافع سيكون لائقًا للعب في دوري أبطال أوروبا، الأسبوع المقبل.

وخاض قلب دفاع منتخب إيطاليا مبارياته الأولى في 2022، الأسبوع الماضي، بعد فترة غياب بسبب إصابة عضلية، لكن مدربه تلقى المزيد من الأخبار السيئة بشأن لياقة بونوتشي.

وأبلغ آليغري مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الخميس قائلًا: ”مباراة يوم غدٍ معقدة للغاية“.

وأضاف ”متأكد من أن ليوناردو بونوتشي لن يشارك، إنه يعاني من إجهاد في ربلة الساق، وسنرى ما إذا كان بوسعه التعافي، يوم الثلاثاء، (ضد فياريال في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا).

ومن المقرر أن يلعب يوفنتوس مع تورينو، ثم فياريال، في دوري أبطال أوروبا، ثم إمبولي في الدوري الإيطالي، قبل أن يواجه فيورنتينا في نصف نهائي كأس إيطاليا.

وتابع آليغري: ”لعب في بيرغامو (أمام أتلانتا يوم الأحد) وكان منهكًا بالفعل في الشوط الأول“.

وتابع مدرب يوفنتوس: ”لا أعرف ما إذا كان دوسان فلاهوفيتش، وألفارو موراتا، وباولو ديبالا، سيلعبون، ولا يزال فيدريكو برناردسكي غير جاهز بسبب مشكلة في العضلة الضامة، لذلك لا يمكننا المخاطرة، وسيغيب فيدريكو كييزا، وكذلك جيورجيو كيليني، بينما يعاني دانيلو من الإيقاف“.

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وسجل دانيلو مدافع يوفنتوس هدفًا بضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح فريقه التعادل 1/1 مع مضيفه أتلانتا، يوم الأحد، وينتزع نقطة ثمينة في الصراع على إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وهزَّ اللاعب البرازيلي الدولي الشباك بعد ركلة ركنية في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ليلغي تقدم أتلانتا بتسديدة صاروخية من رسلان مالينوفسكي.

لكن يوفنتوس وسع سجله الخالي من الهزائم في الدوري الإيطالي إلى 11 مباراة.

وقد يكون الحديث عن المنافسة على اللقب سابقًا لأوانه، بالنظر إلى أن يوفنتوس صاحب المركز الرابع يتأخر عن ميلان المتصدر بفارق 9 نقاط حتى الآن، لكنه سيحرص على مواصلة الضغط بالفوز على غريمه تورينو.

وأضاف آليغري: ”مباراة القمة تكتسب أهمية خاصة دائمًا، وسنواجه منافسًا يلعب بروح قتالية عالية.

وأتم: ”إيفان يوريتش (مدرب تورينو) استعاد شخصية الفريق“.

وأوضح: ”قدَّم إيفان عروضًا طيبة مع فريقه السابق فيرونا، ويؤدي بشكل جيد في تورينو، وتورينو، وفيرونا، وأتلانتا، من الفرق التي تعتمد على الأداء البدني وتلعب بقوة كبيرة“.

ويحتل تورينو المركز العاشر برصيد 32 نقطة من 24 مباراة.