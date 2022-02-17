الصحف الرياضية: محمد صلاح يعاقب إنتر.. برشلونة يبدأ واقعه الجديد.. وأتلتيكو مدريد يدخل الغيبوبة

شكل فوز ليفربول على إنتر ميلان وتعادل بايرن ميونخ أمام سالزبورغ في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا ولقاء برشلونة ونابولي في ذهاب لقاء السد لبلوغ دور الـ 16 من الدوري الأوروبي العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بهزيمة أتلتيكو مدريد أمام ليفانتي في الدوري الإسباني ولقاءات السد للتأهل لدور الـ 16 من الدوري الأوروبي وتألق الفرنسي كليان مبابي ونتائج الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين الصينية.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة ونابولي في ذهاب لقاء السد في الدوري الأوروبي للتأهل لدور الـ 16 وكتبت :“ دييغو أرموندو مارادونا جونيور : هذا اللقاء هو تكريم مثالي لرجلي العجوز ”.

كما تحدثت الصحيفة عن خسارة أتلتيكو مدريد في ملعبه 1-0 أمام ليفانتي في لقاء مؤجل عن الدوري الإسباني وكتبت :“ يلمسون القاع ”.

الصحيفة اهتمت بالفرنسي كليان مبابي نجم باريس سان جيرمان المرشح للانتقال لريال مدريد وكتبت :“ مبابي يواصل خطته ”.

كما اهتمت بنتائج الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين الصينية.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة ونابولي في ذهاب لقاء السد للتأهل لدور الـ 16 من الدوري الأوروبي وكتبت :“ ابدأ تحديا جديدا ”.

كما تحدثت الصحيفة عن فوز ليفربول على إنتر ميلان 2-0 وتعادل بايرن ميونخ أمام سالزبورغ 1- 1 في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ بايرن ميونخ وليفربول ينقذان المنزل في الأخير ”.

الصحيفة اهتمت بمستقبل النجم الفرنسي كليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان وكتبت :“ مبابي يشك في إمكانية الذهاب لريال مدريد حاليا ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة ونابولي برسم لقاء السد لبلوغ دور الـ 16 بالدوري الأوروبي وكتبت :“ هيا برشلونة ”.

كما تحدثت عن تعادل بايرن ميونخ أمام سالزبورغ النمساوي 1-1 في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ كومان ينقذ بايرن ميونخ في الدقيقة 90 ”.

كما اهتمت الصحيفة بهزيمة أتلتيكو مدريد في ملعبه أمام ليفانتي 1-0 في الدوري الإسباني وكتبت :“ تعثر أتلتيكو مدريد أمام فريق القاع ”.

آس

ركزت الصحيفة على النجم الفرنسي كليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان وكتبت :“ الملك الجديد ”.

كما تحدثت عن هزيمة أتلتيكو مدريد في ملعبه أمام ليفانتي 1-0 في الدوري الإسباني وكتبت :“ أتلتيكو مدريد يدخل في غيبوبة ”.

الصحيفة اهتمت بلقاء برشلونة ونابولي في الدوري الأوروبي وكتبت :“ برشلونة يبدأ واقعه الجديد ”.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على فوز ليفربول 2-0 على إنتر ميلان في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا والرقم القياسي للمصري محمد صلاح بالتسجيل 8 لقاءات متتالية خارج الميدان وكتبت :“ 8 لمحمد صلاح ، قاد النجم المصري ليفربول إلى الاقتراب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بهدف جديد خارج الملعب ”.

كما اهتمت الصحيفة بأنطونيو كونتي مدرب توتنهام وكتبت :“ أنطونيو كونتي لا شيء واحدا ”.

الصحيفة اهتمت أيضا برغبة نيوكاسل يونايتد في التعاقد مع إيبيريشي إيز لاعب كريستال بالاس.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على تألق الفرنسيين في الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في بكين الصينية وكتبت :“ سحر نويل ”.

الصحيفة اهتمت بتحليل لقاء باريس سان جيرمان وريال مدريد وكتبت :“ كيف أوقع بوكيتينو بريال مدريد في الفخ ”.

كما اهتمت بتعادل بايرن ميونخ وسالزبورغ النمساوي 1-1 في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ كومان منقذ بايرن ميونخ ”.

الصحف الإيطالية

كورييري ديل سبورت

ركزت الصحيفة على هزيمة إنتر ميلان أمام ليفربول 2-0 في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ كوكب آخر ، محمد صلاح وفيرمينيو يعاقبان إنتر ميلان“.

الصحيفة اهتمت بلقاءات السد للتأهل لدور الـ 16 من الدوري الأوروبي برشلونة – نابولي وبورتو – لاتسيو وكتبت :“ مع برشلونة سباق الحلم “ و “ ساري دون شيرو إيموبيلي ”.

كما اهتمت الصحيفة بنتائج الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في بكين الصينية.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على هزيمة إنتر ميلان أمام ليفربول 2-0 في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا وكتبت :“ الخطيئة ”.

كما تحدثت عن رأي كابيلو في الصربي دوشا فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس الجديد وكتبت :“ فلاهوفيتش مثل إبراهيموفيتش“.

الصحيفة اهتمت بلقاءات الأندية الإيطالية في لقاءات السد للتأهل لدور الـ 16 من الدوري الأوروبي أتلانتا – أولمبياكوس وبرشلونة – نابولي وبورتو – لاتسيو وكتبت :“ احذر نابولي من فخ برشلونة “ و “ غاسبيريني مورييل ضد أولمبياكوس “ و “ لاتسيو أمام بورتو دون إيموبيلي ”.

كما اهتمت الصحيفة بنتائج الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين.