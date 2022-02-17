الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة برشلونة ضد نابولي في الدوري الأوروبي

يفتتح فريق برشلونة الإسباني مشواره ببطولة الدوري الأوروبي بمواجهة من العيار الثقيل أمام ضيفه نابولي الإيطالي مساء اليوم الخميس، في الملحق المؤهل لثمن النهائي.

وترصد (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة برشلونة ضد نابولي في الدوري الأوروبي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب (كامب نو) في الساعة الثامنة و45 دقيقة مساء اليوم الخميس بتوقيت السعودية ضمن منافسات جولة الذهاب لدور خروج المغلوب ببطولة الدوري الأوروبي.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 بصوت المعلق حفيظ دراجي.

وتشهد مرحلة خروج المغلوب 7 مواجهات أخرى تجمع بين إشبيلية الإسباني ودينامو زغرب الكرواتي كما يلعب أتالانتا الإيطالي مع أولمبياكوس اليوناني ويلتقي لايبزيج الألماني منافسه ريال سوسييداد الإسباني.

ويواجه زينيت الروسي منافسه ريال بيتيس الإسباني كما يلعب بوروسيا دورتموند الألماني ضد جلاسجو رينجرز الإسكتلندي ويلتقي شيريف المولدوفي منافسه سبورتينج براجا البرتغالي ويلعب بورتو البرتغالي ضد لاتسيو الإيطالي.

مشوار برشلونة ونابولي

ودع برشلونة دوري الأبطال هذا الموسم من مرحلة المجموعات بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الخامسة التي تصدرها بايرن ميونيخ الألماني وحل بنفيكا البرتغالي وصيفاً لها.

وحصد برشلونة 7 نقاط في 6 جولات بعدما حقق فوزين وتعادل مرة وتلقى 3 هزائم، وسجل هدفين فقط واستقبل 9 أهداف.

وتأهل نابولي بعد احتلال وصافة المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط خلف سبارتاك موسكو الروسي.. وحقق نابولي 3 انتصارات وتعادل مرة وتلقى هزيمتين.

تاريخ مباريات برشلونة ونابولي

بدأت مواجهات الفريقين في كأس جوهان جامبر عام 2011 وفاز برشلونة بنتيجة 5-0 بينما فاز نابولي في مباراة ودية عام 2014 كما تقابلا ودياً مرتين في أغسطس 2019 وفاز برشلونة بنتيجة 2-0 ثم فاز برشلونة بنتيجة 4-0.

وتقابل الفريقان في مواجهة رسمية في دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا عام 2020 وتعادلا بنتيجة 1-1 ثم فاز برشلونة في ملعبه بنتيجة 3-1.

تشكيل برشلونة

يبحث برشلونة عن استعادة توازنه بعد بداية مهزوزة للموسم الحالي كلفت العملاق الكتالوني الوداع المبكر لدوري أبطال أوروبا بخلاف التراجع في الدوري الإسباني.

وقال تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن فريقه يتعامل مع الأمر الواقع ويسعى لمواصلة مشواره بالدوري الأوروبي فبرشلونة أمامه فرصة للمشاركة بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل سواء من خلال الدوري الإسباني أو التتويج بلقب الدوري الأوروبي.

وأشار إلى أن المباراة ستكون صعبة وتحتاج لدعم جماهيري مؤكداً أن الحظ لم يحالف فريقه في ظل صعوبة المواجهة ضد نابولي.

ويعاني برشلونة عدة غيابات على رأسها صامويل أومتيتي وأنسو فاتي وسيرجي روبيرتو ورونالد أراوخو وداني ألفيس.

ويعتمد تشافي على تشكيلة تضم حارس المرمى مارك تير شتيغن وأمامه رباعي خط الدفاع جيرارد بيكيه وغارسيا وسيرجي ديست وجوردي ألبا.

ويقود خط الوسط فرانكي دي يونج وبجواره بيدري وبوسكيتس، ويقود خط الهجوم جافي وأداما تراوري وفيران توريس.

أوراق نابولي

يبحث نابولي عن تحقيق نتيجة إيجابية في معقل برشلونة قبل خوض مباراة الإياب في ملعبه سانت باولي.

وقال لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق نابولي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن برشلونة يمر بفترة طيبة وجيدة مع المدرب تشافي.

وأوضح أن فريقه يحتاج للهدوء والشجاعة وتحمل الضغوط داخل المستطيل الأخضر مؤكداً أن فريقه يملك تاريخاً مميزاً ويسعى لتحقيق نتيجة طيبة في برشلونة.

ويغيب عن نابولي ماتيو بوليتانو وهيرفينج لوزانو وستانسيلاف لوبوتكا وأكسيل توانزيبي.

ويعتمد نابولي على طريقة 4-2-3-1 بحضور حارس المرمى أليكس ميريت وأمامه رباعي خط الدفاع كاليدو كوليبالي وأمير رحماني وجيوفاني دي لورينزو وماريو روي.

ويقود خط الوسط أندري أنجويسا وبجواره فابيان رويز وفي صناعة اللعب بيوتر زيلينسكي وعلى الأطراف لورينزو إينسيني وإيليف إلماس مع المهاجم فيكتور أوسيمين أو درايس ميرتينز.

وقال محمد اليماني مهاجم ستاندر دي لييج البلجيكي الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن المباراة تبدو كأنها في دوري الأبطال وليس الدوري الأوروبي بحكم تاريخ الفريقين.

وأضاف:“ برشلونة تغير مع تشافي بلا شك وهناك تدعيمات جيدة وتعديلات على مستوى طريقة اللعب وبدأت بصمات تشافي في الظهور“.

وتابع:“ نابولي فريق يجيد اللعب على الأطراف واستغلال موهبة إينسيني وهو أمر مهم سيجعل الفريق الإيطالي قادراً على الضغط على دفاع برشلونة“.