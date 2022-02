محمد صلاح يدخل تاريخ استاد سان سيرو ودوري أبطال أوروبا

بات النجم المصري محمد صلاح ثاني لاعب فقط يسجل في مرمى ميلان وإنتر ميلان في نفس الموسم في دوري أبطال أوروبا، بعد بيتر كراوتش مع توتنهام هوتسبير في موسم 2010-2011.

والتقط صلاح كرة ساقطة داخل منطقة جزاء إنتر ميلان ليسددها أرضية زاحفة في مرمى سمير هاندانوفيتش حارس حامل لقب الدوري الإيطالي قبل سبع دقائق على النهاية.

ومنح البرازيلي روبرتو فيرمينو وقائد الفراعنة الفوز ليفربول 2-صفر على ملعب مضيفه إنتر ميلان ليصبح بطل أوروبا 2019 في موقف جيد قبل استضافة إنتر في مباراة العودة في الثامن من الشهر المقبل على ملعب أنفيلد رغم إلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض.

وهدفه في إنتر ميلان يحمل الرقم 33 في مسيرته في دوري أبطال أوروبا مع ليفربول، وذلك خلال 50 مشاركة مع النادي الإنجليزي في البطولة.

كما صنع تسعة تمريرات حاسمة ولقب واحد عام 2019 بالفوز على توتنهام في استاد واندا ميتروبوليتانو الخاص بأتلتيتكو مدريد الإسباني.

وقال موقع Squawka Football للإحصائيات إن هذا الانتصار هو السابع على التوالي لليفربول في المسابقة هذا الموسم، كما أن يورغن كلوب المدير الفني لليفربول أصبح أول مدرب ألماني يحقق 50 انتصارا في البطولة الأوروبية الأبرز للأندية.

وخسر إنتر ميلان مباراتين على ملعبه في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بين أربع مباريات خاضها في البطولة في ملعب سان سيرو حتى الآن، وكانت الخسارة الأولى أمام ريال مدريد في افتتاح مباريات دور المجموعات.

ووفقاً لموقع إحصائيات OPTA أصبح هارفي إليوت أصغر لاعب في تاريخ ليفربول يُشارك في مباراة في دوري الأبطال وعمره 18 عامًا و318 يومًا، ليتجاوز زميله في الفريق ترينت ألكسندر-أرنولد (18 عامًا 354 يومًا في مباراته ضد سبارتاك موسكو في عام 2017).

2 – Mohamed Salah is only the second player to score against both AC Milan and Inter Milan in the same Champions League season, after Peter Crouch for Tottenham in 2010-11. Robot.

— OptaJoe (@OptaJoe) February 16, 2022