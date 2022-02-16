ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا: محمد صلاح يقلص الفارق مع المتصدر سبيستيان هيلير

سجل المصري محمد صلاح الهدف الثاني لفريق ليفربول في مرمى إنتر ميلان الإيطالي برسم ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا ليرفع رصيده من الأهداف إلى 8 وينفرد بالمركز الثالث في ترتيب لائحة هدافي المسابقة.

ويتصدر الإيفواري سيبستيان هيلير مهاجم أياكس ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 10 أهداف متقدما على البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ والذي فشل في التسجيل أمام ريد بول سالزبورغ النمساوي وتجمد رصيده في 9 أهداف.

وقلص المصري محمد صلاح الفارق عن المتصدر لهدفين وانفرد بالمركز الثالث برصيد 8 أهداف فيما غادر الفرنسي كريستوفر نكونو مهاجم لايبزيغ المسابقة ويحتل المركز الرابع برصيد 7 أهداف.

وارتقى الجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي للمركز الخامس رفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد وكان النجم الجزائري سجل أحد أهداف فوز فريقه على سبورتنغ لشبونة 5-0.

وبعد لعب 100 مباراة في النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا تم تسجيل 307 هدف بمعدل بلغ 3،07 في اللقاء وهدف كل 29 دقيقة.

ويحتل هجوم مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ المركز الأول في لائحة أفضل هجوم في النسخة الحالية برصيد 23 هدف مقابل 20 هدف لفريق أياكس و19 لفريق ليفربول.

ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا:

1 –الإيفواري سبيستيان هيلير (أياكس): 10 أهداف

2 -البولندي روبيرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ): 9 أهداف

3-المصري محمد صلاح (ليفربول): 8 أهداف

4-الفرنسي كريستوفر نكونو (لايبزيغ): 7 أهداف

5-البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد): 6 أهداف

الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي): 6 أهداف

7-الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان): 5 أهداف

الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد): 5 أهداف

الألماني ليروي ساني (بايرن ميونخ): 5 أهداف

الفرنسي كليان مبابي (باريس سان جيرمان): 5 أهداف